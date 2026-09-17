गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में डेढ़ करोड़ की लूट का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार; 1 करोड़ कैश बरामद

दिल्ली में डेढ़ करोड़ की लूट का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार; 1 करोड़ कैश बरामद

दिल्ली में पेमेंट कलेक्टर से डेढ़ करोड़ की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है. पांच आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. करीब एक करोड़ रुपये, बाइक और मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुए.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सेंट्रल जिले में पेमेंट कलेक्टर से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. दरियागंज थाना पुलिस, स्पेशल स्टाफ और AATS की संयुक्त टीम ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से करीब एक करोड़ रुपये नकद बरामद हुए हैं. इसके अलावा लूट की रकम से खरीदी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, कपड़े, जूते और पिस्तौल के आकार का लाइटर भी मिला है.

पुलिस के मुताबिक वारदात 7 सितंबर की रात करीब 8 बजे गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास हुई. शिकायतकर्ता एक कारोबारी के लिए पेमेंट डिलीवरी का काम करता है और अपने साथी नरेश के साथ ऑटो से सफदरजंग की ओर जा रहा था. दोनों के पास करीब तीन करोड़ रुपये थे, जो दो बैग में रखे थे. तभी काली स्प्लेंडर बाइक सवार तीन बदमाशों ने ऑटो रोककर एक बैग छीन लिया, जिसमें करीब डेढ़ करोड़ रुपये थे.

यह भी पढ़ें- शहजाद पूनावाला इस शो का बने हिस्सा, BJP छोड़ने के बाद नया 'चैप्टर'

चार दिन की जांच में मिले अहम सुराग

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आरोपियों के भागने वाले रास्ते के CCTV फुटेज खंगाले. करीब चार दिन तक तकनीकी निगरानी और फील्ड इनपुट के आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों का मिलान किया गया. जांच में पुलिस को पता चला कि वारदात से पहले चांदनी चौक इलाके में बड़ी रकम लेकर आने-जाने वाले लोगों की रेकी की गई थी.

पांच आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की रकम बरामद

पुलिस के मुताबिक सूरज पांडे को 12 सितंबर को आनंद विहार बस टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर 17 लाख रुपये मिले. 13 सितंबर को आदर्श तिवारी और दीपक गोस्वामी को नवादा से पकड़ा गया और 32.5 लाख रुपये बरामद हुए. संदीप उर्फ सैंडी को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर 11 लाख रुपये बरामद किए गए. मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे रिंकू को लुधियाना से पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर 37.5 लाख रुपये मिले.

पिस्तौल नहीं, लाइटर से डराया था

ज्वाइंट सीपी, सेंट्रल रेंज मधुर वर्मा के अनुसार वारदात के दौरान आरोपियों ने पीड़ितों को पिस्तौल जैसी चीज दिखाकर डराया था. जांच में वह पिस्तौल के आकार का लाइटर निकली. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने लूट के बाद रकम बांटी और उससे बाइक व मोबाइल खरीदे. मामले में प्रिंस नाम का आरोपी अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश के साथ बाकी रकम बरामद करने में जुटी है.

यह भी लिखें- किरण बेदी पर केंद्र और हाईकोर्ट आमने-सामने, जवाब के लिए 3 दिन का वक्त

Published at : 17 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Ncr News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
किरण बेदी पर केंद्र और हाईकोर्ट आमने-सामने, जवाब के लिए 3 दिन का वक्त
किरण बेदी पर केंद्र और हाईकोर्ट आमने-सामने, जवाब के लिए 3 दिन का वक्त
दिल्ली NCR
PM मोदी के जन्मदिन पर CM रेखा गुप्ता का फैसला, अपने सभी अंग किए दान
PM मोदी के जन्मदिन पर CM रेखा गुप्ता का फैसला, अपने सभी अंग किए दान
दिल्ली NCR
दिल्ली में महिलाओं को राहत, पिंक टिकट की समय-सीमा बढ़ी; जानें नई डेट
दिल्ली में महिलाओं को राहत, पिंक टिकट की समय-सीमा बढ़ी; जानें नई डेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में सफाईकर्मी की मौत, बीजेपी अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप; पार्षद पर FIR
दिल्ली में सफाईकर्मी की मौत, बीजेपी अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप; पार्षद पर FIR
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: 😯Maira के सिर चढ़ा प्यार का भूत! Armaan-Abhira की समझाइश को किया दरकिनार! #sbs
Bollywood News: रणबीर कपूर का प्रसाद ठुकराने का वायरल सच, 'रामायण' के कड़े अनुशासन के कारण ट्रोल हुए अभिनेता (17.09.26)
Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
स्पोर्ट्स
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
ट्रेंडिंग
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget