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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली ओखला फेज-1 में सिलेंडर ब्लास्ट, दो लोगों की मौत

दिल्ली ओखला फेज-1 में सिलेंडर ब्लास्ट, दो लोगों की मौत

दिल्ली में हुए ब्लास्ट हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है.  

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 09 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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दिल्ली के ओखला फेज-1 इलाके में कम्युनिटी हॉल के पास सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से हड़कंप मच गया. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है. घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है.  

संजय कश्यप ने बताया, "यहां पर लंबा वाला सिलेंडर फट गया है. दो बॉडियां ब्लास्ट में उड़ गई हैं. और करीब 3-4 लोग घायल हो गए हैं." स्थानीय लोगों ने बताया कई सिलेंडर गाड़ी में लदकर आए थे जिन्हें उतारा जा रहा था. हादसा इतना भीषण था कि इमारत के शीशे भी टूट गए. शवों का कोई अता-पता नहीं चल रहा है. शायद उनके परखच्चे उड़ गए.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 09 Sep 2026 11:51 AM (IST)
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