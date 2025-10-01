दिल्ली सरकार पहली बार बनाएगी राज्य का आधिकारिक लोगो, 1800 डिजाइन में से होगा चयन
Delhi Official Logo: दिल्ली सरकार पहली बार दिल्ली के लिए आधिकारिक लोगो बना रही है, जिसका उद्देश्य शहर की विरासत, संस्कृति और विकास को दर्शाना है. MyGov.in पर प्रतियोगिता में 1800 डिज़ाइन आए हैं.
दिल्ली सरकार ने पहली बार दिल्ली का आधिकारिक लोगो तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उद्देश्य दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता, विकास यात्रा और आधुनिक शासन प्रणाली को एक प्रतीक के रूप में पेश करना है. सरकार का कहना है कि यह लोगो राष्ट्रीय राजधानी को एक विशिष्ट पहचान देगा और उसे एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा.
प्रतियोगिता में आए 1800 डिज़ाइन
लोगो के चयन के लिए दिल्ली सरकार ने MyGov.in पोर्टल पर एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया था. इसमें देशभर से लोगों ने भाग लिया और तय समय सीमा के अंदर लगभग 1800 डिज़ाइन मिले. प्रविष्टियां जमा करने की आखरी तारीख 26 सितंबर तय की गई थी. सरकार के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में डिज़ाइन आना इस पहल के प्रति नागरिकों की उत्सुकता और भागीदारी को दर्शाता है.
चयन के लिए विशेषज्ञ समिति गठित
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी डिजाइनों का मूल्यांकन करने और उनमें से उपयुक्त लोगो को चुनने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है. इस समिति की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सचिव करेंगे. समिति में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया है.
वहीं, दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे. यह समिति सभी जमा किए गए आवेदन, डिजाइन का परीक्षण कर उनमें से सबसे उपयुक्त लोगो का चयन करेगी.
लोगो में झलकेगा दिल्ली का स्वरूप
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का नया लोगो केवल एक प्रतीक चिह्न नहीं होगा, बल्कि यह शहर की इतिहास, संस्कृति और विकास यात्रा का दर्पण बनेगा. उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि यह प्रतीक राजधानी की विशिष्टता और यहां की विविधता को सामने लाए. साथ ही यह आधुनिक, पारदर्शी और जनता के हितों को केंद्र में रखने वाले शासन को भी अभिव्यक्त करेगा.
दिल्ली की ब्रांडिंग की पहल
इस पहल को दिल्ली सरकार राजधानी की ब्रांडिंग अभियान का अहम हिस्सा मान रही है. अधिकारियों का कहना है कि लोगो केवल एक सरकारी पहचान नहीं होगा, बल्कि यह दिल्ली को देश और दुनिया में एक सशक्त और अलग पहचान दिलाने का जरिया बनेगा. लोगो में लोकतांत्रिक मूल्यों, तकनीकी प्रगति और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का भी संदेश होगा.
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा कहा गया कि “हम चाहते हैं कि यह लोगो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली की पहचान बने. यह केवल शासन की झलक ही नहीं दिखाएगा, बल्कि राजधानी के लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को भी अभिव्यक्त करेगा.”
जल्द ही विशेषज्ञ समिति प्राप्त डिज़ाइनों का मूल्यांकन कर अंतिम लोगो को चयनित करेगी. इसके बाद औपचारिक रूप से दिल्ली सरकार का आधिकारिक प्रतीक घोषित किया जाएगा.
