राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने और बाकी दिन आसमान साफ ​​रहने का अनुमान जताया है.

अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 91 प्रतिशत रही. सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 335 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है.

यहां पढ़ें दिल्ली के कुछ प्रमुख स्थानों के AQI के बारे में

पटपड़गंज - 362

आईटीओ - 366

आनंद विहार-358

बवाना-359

चांदनी चौक-323

आईजीआई - टी 3- 258 ( पु्अर )

पंजाबी बाग-414 ( सीवर )

आर के पुरम - 380

सोनिया विहार- 333

वजीरपुर - 390

उपरोक्त आंकड़े सीपीसीबी की अधिकृत वेबसाइट से लिए गए हैं. यह आंकड़े दोपहर 12 बजे तक के हैं.

नोएडा में क्या हैं हवा के हालात?

दिल्ली के अलावा नोएडा की बात करें तो दीपावली के एक दिन बाद बुधवार को भी नोएडा में प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है. दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद से हवा जहरीली हो गई है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 के पार पहुंच गया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बुधवार सुबह से धुएं की चादर ने शहर को ढक रखा है. इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 के पार पहुंचने से लोग घर से कम निकल रहे हैं. जो निकल भी रहे हैं, वे मास्क लगा रहे हैं.

दीपावली की रात हुई जमकर आतिशबाजी ने हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ा दी है. हवा की रफ्तार धीमी होने और तापमान में उतार-चढ़ाव से यह परतें अब ठहर-सी गई हैं. मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है, हालांकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र से 25 अक्टूबर के आसपास हल्की बारिश की संभावना है, जो इस जहरीली धुंध को धो सकती है.

Noida Sector 62 में क्या है स्थिति?

नोएडा के सेक्टर 62 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 दर्ज किया गया, तो नोएडा के सेक्टर 116 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 दर्ज किया गया है, जिससे सुबह ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है.मौसम विभाग ने कहा कि लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है. लोग घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगातार रखें. विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर पर प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए बिना किसी काम के घर से निकलने के लिए मना किया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' तथा 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है.