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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में अगले 4 दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली में अगले 4 दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Delhi Weather News: दिल्ली में अगले चार दिनों तक बारीश होने की उम्मीद कम है, जिसके चलते ग्रमी और उमस भी बनी रहेगी. वहीं यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 08:13 AM (IST)
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अगर आप दिल्ली में रहते हैं और गर्मी से परेशान होकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको राहत मिलने की उम्मीद कम है. दरहसल भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले चार दिनों तक राजधानी में गर्मी और उमस बनी रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

हालांकि शाम या रात के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश, गरज और बिजली चमकने की संभावना है. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत और कई अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. वहीं मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भी अगले कई दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 12 जुलाई को भी गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना कम ही है. वहीं अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है इसके साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 13 जुलाई को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा. अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

14 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे. शाम या रात के समय हल्की बारिश, गरज और बिजली चमकने की संभावना है. हालांकि इससे तापमान में ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद नहीं है. अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने 12 जुलाई के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में अगले तीन से चार दिनों तक भी कई जगहों पर भारी बारिश जारी रह सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर बना रहेगा. कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है.

उत्तराखंड और हिमाचल में भी अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है. IMD ने 11 से 17 जुलाई के बीच उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है. वहीं 11 से 14 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़क बंद होने और निचले क्षेत्रों में जलभराव की आशंका भी जताई है.

IMD के द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्र में भी अगले कई दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है. IMD के मुताबिक 11 से 17 जुलाई के बीच कोंकण और गोवा में कई जगहों पर व्यापक बारिश हो सकती है. मुंबई कोंकण क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए वहां भी बीच-बीच में अच्छी बारिश होने के आसार हैं.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मेघालय में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई. पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलीं.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश वाले इलाकों में यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और ट्रैफिक की जानकारी जरूर लें. जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और खराब मौसम के दौरान कमजोर या जर्जर इमारतों में रुकने से बचें. भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर सकता है, ट्रैफिक जाम लग सकता है और कई जगहों पर दृश्यता भी कम हो सकती है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 12 Jul 2026 08:16 AM (IST)
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