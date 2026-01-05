हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRLaxmi Nagar News: 'क्या यह रेप से कम है...?' लक्ष्मी नगर में जिस युवक को नंगा कर के पीटा, उसकी मां का छलका दर्द

Laxmi Nagar News: 'क्या यह रेप से कम है...?' लक्ष्मी नगर में जिस युवक को नंगा कर के पीटा, उसकी मां का छलका दर्द

Laxmi Nagar News: दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर में युवक के साथ हुई मारपीट पर पीड़ित के पिता और माता का बयान आया है. दोनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर इलाके में एक युवक पर हुए हमले के बाद एक ओर जहां सियासत शुरू हो गई है वहीं पीड़ित के परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना पर पीड़ित की  मां रीता गर्ग ने आरोपियों का नाम लेते हुए गंभीर दावा किया है.

उन्होंने कहा कि, यह प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है. क्या हम अपनी प्रॉपर्टी पर खड़े नहीं हो सकते? उस दिन, मैं और मेरे पति घर के बाहर खड़े थे. तभी, शुभम यादव नाम का एक लड़का आया और उसने मेरे पति को पकड़ लिया. जब मैंने अपने पति को बचाने की कोशिश की, तो पिंटू यादव नाम का एक आदमी आया. उसने अपनी थार गाड़ी इतनी तेज़ी से रोकी कि मेरे पति बाल-बाल बचे. उसके बाद, उसने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया.

गर्ग ने कहा कि उसका बेटा मुझे मारने लगा. विकास यादव, पिंटू यादव और शुभम यादव ने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया. इससे पहले कि मैं अपने पति को बचा पाती, उन्होंने उन्हें एक पेड़ के पास ज़मीन पर फेंक दिया और मुझे धक्का देकर हटा दिया. उन्होंने मेरे पेट में लात मारी, मेरे बाल खींचे.

गर्ग के मुताबिक उन्होंने मुझे बहुत बेइज्ज़त किया. मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन भागी. तब तक ये लोग घर में घुस चुके थे और मेरे बेटे को घसीटकर बाहर ले गए. उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार दिए. उसे नंगा करके पीटा गया. लोग देख रहे थे. मेरा बेटा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा. क्या यह रेप से कम है?.

लक्ष्मीनगर मामले पर क्या बोले पीड़ित के पिता?

वहीं पीड़ित के पिता राजेश गर्ग ने कहा कि, 2 जनवरी को, दोपहर करीब 3-3:30 बजे, मैं बाहर खड़ा था. तभी पिंटू यादव का नौकर शुभम यादव और उसने मुझे धक्का दिया. उसके बाद, पिंटू यादव और शुभम यादव ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे चेहरे पर मुक्के मारते रहे. पिंटू यादव का हमारे घर के नीचे एक फिटनेस सेंटर है. मेरे बेटे की शादी 10 दिन बाद है. उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा. मैंने उसे सड़क पर पड़ा देखा. मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए हैं.

राजेश ने कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर लिए हैं. हमें नहीं पता कि वे कहाँ हैं. पुलिस ने अब तक सिर्फ पिंटू यादव को गिरफ्तार किया है. बाकी सब फरार हैं. मैं चाहता हूँ कि उन सभी को गिरफ्तार किया जाए. उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
महाराष्ट्र
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
Advertisement

वीडियोज

Delhi Assembly Session: प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में आप का हंगामा..कई विधायक सस्पेंड | AAP
Uttarakhand News: Haldwani में BJP पार्षद ने युवक को गोली मारी | Amit Bisht | Crime News
India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ा | Mustafizur Rehman | Hindi News
BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News
Amanraj Gill Interview: “Gaadi Paache Gaadi” की Viral Success, Elvish Yadav से जुड़ी चर्चा और Fan Culture पर खुलकर बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
महाराष्ट्र
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget