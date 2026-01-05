दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर इलाके में एक युवक पर हुए हमले के बाद एक ओर जहां सियासत शुरू हो गई है वहीं पीड़ित के परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना पर पीड़ित की मां रीता गर्ग ने आरोपियों का नाम लेते हुए गंभीर दावा किया है.

उन्होंने कहा कि, यह प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है. क्या हम अपनी प्रॉपर्टी पर खड़े नहीं हो सकते? उस दिन, मैं और मेरे पति घर के बाहर खड़े थे. तभी, शुभम यादव नाम का एक लड़का आया और उसने मेरे पति को पकड़ लिया. जब मैंने अपने पति को बचाने की कोशिश की, तो पिंटू यादव नाम का एक आदमी आया. उसने अपनी थार गाड़ी इतनी तेज़ी से रोकी कि मेरे पति बाल-बाल बचे. उसके बाद, उसने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया.

गर्ग ने कहा कि उसका बेटा मुझे मारने लगा. विकास यादव, पिंटू यादव और शुभम यादव ने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया. इससे पहले कि मैं अपने पति को बचा पाती, उन्होंने उन्हें एक पेड़ के पास ज़मीन पर फेंक दिया और मुझे धक्का देकर हटा दिया. उन्होंने मेरे पेट में लात मारी, मेरे बाल खींचे.

गर्ग के मुताबिक उन्होंने मुझे बहुत बेइज्ज़त किया. मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन भागी. तब तक ये लोग घर में घुस चुके थे और मेरे बेटे को घसीटकर बाहर ले गए. उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार दिए. उसे नंगा करके पीटा गया. लोग देख रहे थे. मेरा बेटा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा. क्या यह रेप से कम है?.

लक्ष्मीनगर मामले पर क्या बोले पीड़ित के पिता?

वहीं पीड़ित के पिता राजेश गर्ग ने कहा कि, 2 जनवरी को, दोपहर करीब 3-3:30 बजे, मैं बाहर खड़ा था. तभी पिंटू यादव का नौकर शुभम यादव और उसने मुझे धक्का दिया. उसके बाद, पिंटू यादव और शुभम यादव ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे चेहरे पर मुक्के मारते रहे. पिंटू यादव का हमारे घर के नीचे एक फिटनेस सेंटर है. मेरे बेटे की शादी 10 दिन बाद है. उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा. मैंने उसे सड़क पर पड़ा देखा. मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए हैं.

राजेश ने कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर लिए हैं. हमें नहीं पता कि वे कहाँ हैं. पुलिस ने अब तक सिर्फ पिंटू यादव को गिरफ्तार किया है. बाकी सब फरार हैं. मैं चाहता हूँ कि उन सभी को गिरफ्तार किया जाए. उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.