'वर्ल्ड क्लास' स्कूल या भ्रष्टाचार की इमारत? बवाना के जर्जर लाल स्कूल ने खड़े किए सवाल

दिल्ली में सरकारी स्कूलों को लेकर किए गए 'वर्ल्ड क्लास' दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. उत्तर-पश्चिम दिल्ली के बवाना इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था, निर्माण गुणवत्ता और राजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है.

मंगलवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद डेयरी स्थित लाल स्कूल सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया. रोहिणी सेक्टर-28 में निर्माणाधीन स्कूल भवन और राजीव गांधी स्टेडियम, बवाना का भी जायजा लिया गया. पहले चरण में जब मंत्री लाल स्कूल पहुंचे, तो इमारत की हालत देखकर अधिकारी भी असहज नजर आए.

महज चार साल पुराना स्कूल बना खतरा

शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि इस स्कूल का निर्माण वर्ष 2020 में हुआ था. इसके बावजूद वर्ष 2024 में भवन को असुरक्षित घोषित करना पड़ा. अधिकारियों के अनुसार, निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल किए जाने के संकेत मिले हैं, जिसके चलते इमारत कुछ ही वर्षों में जर्जर हो गई.

निरीक्षण के दौरान स्कूल की कई दीवारों से प्लास्टर झड़ता हुआ पाया गया. फर्श जगह-जगह से उखड़ी हुई थी और कक्षाओं की खिड़कियां टूटी हालत में थीं. भवन की स्थिति इतनी खराब थी कि बच्चों की सुरक्षा पर सीधा खतरा नजर आया. मंत्री आशीष सूद ने बवाना स्टेडियम के पास करीब आठ एकड़ खाली पड़ी सरकारी जमीन का भी निरीक्षण किया. यह भूमि फिलहाल किसी उपयोग में नहीं है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस जगह को विकसित कर स्थानीय लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं बनाई जाएं. इसके साथ ही मल्टीपर्पज हॉल और हॉस्टल निर्माण की योजना तैयार करने को कहा गया.

15 दिन में मांगी गई विस्तृत कार्ययोजना

शिक्षा मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि इस पूरी परियोजना की विस्तृत योजना 15 दिनों के भीतर उनके कार्यालय में पेश की जाए. उन्होंने कहा कि इस जमीन का सही उपयोग क्षेत्र के लोगों और छात्रों दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. मंत्री सूद ने बताया कि लाल स्कूल की बदहाल स्थिति के कारण जुलाई महीने में लगभग पांच हजार छात्रों को रोहिणी के दूसरे स्कूलों में भेजना पड़ा. बच्चों को रोजाना ढाई से तीन किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ रहा है. इससे न सिर्फ पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि अभिभावकों में भी भारी चिंता है.

'भ्रष्टाचार का ताजमहल' बताकर किया तीखा हमला

शिक्षा मंत्री ने इस स्कूल को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह इमारत भ्रष्टाचार का स्मारक बन चुकी है. उन्होंने सवाल उठाया कि स्कूल के पीछे बीते 40 से 50 वर्षों से बसे मकानों में कभी पानी या मिट्टी की ऐसी समस्या नहीं आई, जिससे भवन को नुकसान पहुंचे. इसके बावजूद नया स्कूल इतनी जल्दी जर्जर कैसे हो गया, यह गंभीर जांच का विषय है. स्थानीय आरडब्ल्यूए और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने भी बताया कि इलाके में कभी फ्लोराइड या पानी की गुणवत्ता से जुड़ी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई. उनका कहना है कि दशकों से लोग यहां रह रहे हैं, लेकिन ऐसी शिकायत पहले कभी नहीं हुई.

जांच और कार्रवाई का भरोसा

आशीष सूद ने कहा कि इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी. दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूल भवन को दुरुस्त कर नए सिरे से बनाया जाएगा और बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई का बेहतर माहौल दिया जाएगा. दोनों स्कूलों को सीएम श्री मॉडल के तहत विकसित करने के निर्देश भी दिए गए.

आप का पलटवार, जांच की मांग

इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा मंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. पार्टी का कहना है कि राजनीतिक बयानबाजी के बजाय मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. आप ने जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.