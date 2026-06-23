Delhi News: बारिश से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की कवायद तेज
Delhi News In Hindi: बारिश से पहले दिल्ली की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है, पीडब्ल्यूडी की कई टीमें अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर सड़क मरम्मत में जुटी रहीं.
मानसून के आगमन से पहले दिल्ली सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. राजधानी की प्रमुख सड़कों पर रविवार को भी कामकाज जारी रहा और पीडब्ल्यूडी की कई टीमें अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर सड़क मरम्मत में जुटी रहीं. सरकार का फोकस बारिश के मौसम में लोगों को सुरक्षित और बाधारहित सफर उपलब्ध कराना है.
सामान्यतः छुट्टी के दिन सरकारी गतिविधियां सीमित रहती हैं, लेकिन इस बार पीडब्ल्यूडी का अमला पूरे दिन मैदान में दिखाई दिया. शहर के प्रमुख मार्गों और उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई, जहां सड़क की खराब स्थिति से यातायात प्रभावित होने की आशंका थी. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्यों की निगरानी भी की.
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सरकार ने तेज की गड्ढामुक्त सड़कें बनाने की कवायद
दिल्ली सरकार के अनुसार, बीते कुछ महीनों में पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली सड़कों पर हजारों गड्ढों की पहचान की गई थी. इनमें बड़ी संख्या में मरम्मत का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष स्थानों पर कार्य को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में विशेष अभियान के जरिए एक ही दिन में दो हजार से अधिक गड्ढों को भरने का लक्ष्य रखा गया.
मंत्री ने मौके पर पहुंचकर लिया फीडबैक
लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने विभिन्न इलाकों का दौरा कर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क मरम्मत में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. साथ ही तय समय के भीतर सभी लंबित कार्य पूरे करने पर जोर दिया.
सिर्फ मरम्मत नहीं, लंबी अवधि की तैयारी
सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल बारिश से पहले गड्ढे भरना नहीं है, बल्कि सड़कों को अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाना भी है. इसके लिए उन हिस्सों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां हर साल मानसून के दौरान सड़कें ज्यादा प्रभावित होती हैं.
शिकायतों के समाधान पर भी जोर
प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि मानसून से पहले सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने बताया कि सड़क संबंधी शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया लगातार जारी है और संबंधित एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बारिश के दौरान सड़कें बेहतर स्थिति में रहे और लोगों को कम से कम परेशानी हो.
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