दिल्ली: मेहंदी लगाने के बहाने महिला ने उड़ाई घर की चाबी, फिर कर डाली लाखों की चोरी

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में भरोसे को तोड़, एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने दोस्ती का फायदा उठाकर मेहंदी लगाने के बहाने घर की चाबी हासिल की और फिर अपने साथी के साथ मिलकर लाखों रुपये नकद और सोने के जेवरात चोरी कर लिए. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घर का ताला खोलकर किए 3.20 लाख रुपये नकद चोरी

पुलिस के मुताबिक 4 अप्रैल 2026 को सुल्तानपुरी थाने में ई-एफआईआर दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि 4 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर का ताला खोलकर अंदर घुस गया और करीब 3.20 लाख रुपये नकद और कई सोने के जेवरात चोरी कर ले गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुल्तानपुरी थाने की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसके बाद टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई. जांच के दौरान पुलिस को एक फुटेज मिली, जिसमें एक युवक और बुर्का पहनी महिला बैग लेकर जाते दिखाई दिए.

चोरी के जेवर बेचने वक्त पुलिस ने पकड़ा

जांच आगे बढ़ाते हुए 7 अप्रैल को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ई-ब्लॉक इलाके में एक युवक चोरी के जेवर बेचने की कोशिश कर रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर राजिंदर नाम के युवक को पकड़ लिया. पूछताछ में राजिंदर ने बताया कि उसने अपनी मौसी के कहने पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

उसके घर से 1 लाख 92 हजार 500 रुपये नकद और सोने के कई जेवरात बरामद किए गए. इसके बाद उसकी मौसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से भी कुछ जेवर बरामद हुए. पुलिस के अनुसार बरामद सामान में दो सोने के नेकलेस सेट, एक लेडीज गोल्ड रिंग, एक गोल्ड चेन, एक जोड़ी सोने की बालियां और पायल शामिल हैं.

मेहंदी लगाने के बहाने घर आना-जाना किया था शुरू

शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला आरोपी ने मेहंदी लगाने के बहाने शिकायतकर्ता के घर आना-जाना शुरू किया था और उसी दौरान उसने घर की चाबी हासिल कर ली. बाद में इसी चाबी का इस्तेमाल कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बाकी चोरी हुए पैसे व जेवरात की तलाश जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे.