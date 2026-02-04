दिल्ली: ऑटो में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ महिला समेत दो ड्रग सप्लायर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक महिला समेत दो ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से 1 किलो 58 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. आरोपी ऑटो-रिक्शा के जरिए दिल्ली में नशे की सप्लाई करते थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एंटी-नारकोटिक्स सेल को स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था. इसी दौरान 2 फरवरी 2026 को शाम करीब 5 बजे सूचना मिली कि अम्बे उर्फ सोनिया और उसका साथी चंदन गुप्ता ऑटो-रिक्शा से प्रताप नगर और गुलाबी बाग इलाके से होकर नशीले पदार्थों की सप्लाई करने जा रहे हैं.

रणनीति बनाकर की गई गिरफ्तारी

सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और गुलाबी बाग स्थित राम बाग रोड पर मेट्रो पिलर नंबर पी-94 के पास जाल बिछाया. शाम करीब 7:15 बजे संदिग्ध ऑटो-रिक्शा को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान महिला आरोपी अम्बे उर्फ सोनिया के पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई. इसके बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

राहुल नाम का सप्लायर फरार

पुलिस ने इस मामले में थाना गुलाबी बाग में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि यह हेरोइन उन्होंने राहुल नाम के एक व्यक्ति से ली थी, जो फिलहाल फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

सालों से नशे के कारोबार में सक्रिय

पुलिस के मुताबिक, अम्बे उर्फ सोनिया पिछले कई सालों से नशे के कारोबार में सक्रिय थी, जबकि चंदन गुप्ता ऑटो-रिक्शा के जरिए ड्रग्स की सप्लाई करता था. पुलिस ने हेरोइन के साथ-साथ इस्तेमाल किया गया ऑटो-रिक्शा भी जब्त कर लिया है. यह गिरफ्तारी दिल्ली में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.