Delhi News: दिल्ली के इन इलाकों में दो दिन तक पानी की किल्लत, इस वजह से सप्लाई होगी बाधित

Delhi News In Hindi: दिल्ली में अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की वार्षिक सफाई को निर्धारित किया गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में 6,7 मार्च को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 05 Mar 2026 06:39 PM (IST)


राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 6 और 7 मार्च को पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है. अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सालाना फ्लशिंग प्रक्रिया के चलते जलापूर्ति अस्थायी रूप से बाधित होगी. दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से पर्याप्त पानी स्टोर कर लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके.

वार्षिक मेंटेनेंस के कारण प्रभावित होगी जलापूर्ति

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार शहर में स्थित अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की वार्षिक सफाई और फ्लशिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. इस जरूरी रख-रखाव प्रक्रिया के कारण 6 मार्च और 7 मार्च को कई इलाकों में पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगी. विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया पानी की गुणवत्ता और सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी होती है.

6 और 7 मार्च को इन इलाकों  में रहेगी पानी की किल्लत

6 मार्च 2026 को दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहने की संभावना है. इनमें सीआर पार्क का पॉकेट-52, MNOP ब्लॉक, चिराग एन्क्लेव, हेमकुंट कॉलोनी, गोदावरी अपार्टमेंट, दक्षिनपुरी और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा एमबी एक्सटेंशन बायपास रोड, खजूरो रोड, मोलरबंद एक्सटेंशन, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र, मदनपुर खादर गांव, अली गांव, जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, जीके-II, मालवीय नगर, चिराग दिल्ली, ईस्ट ऑफ कैलाश और दयानंद कॉलोनी में भी पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

7 मार्च को भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई सामान्य नहीं रहेगी. इसमें बदरपुर विधानसभा क्षेत्र, मदनपुर खादर गांव, अली गांव, जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, जीके-II, मालवीय नगर और चिराग दिल्ली के निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा ईस्ट ऑफ कैलाश,दयानंद कॉलोनी, सीआर पार्क का ए-ब्लॉक, कैलाश कुंज, माउंट कैलाश, जसोला विहार के पॉकेट-10B डीडीए फ्लैट्स, डीडीए एलआईजी और जनता फ्लैट बदरपुर, बदरपुर गांव और धनधान मोहल्ला भी प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं.

जरूरत पड़ने पर इन नंबरों पर मिलेगा पानी का टैंकर

जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पर्याप्त पानी स्टोर कर लें. विभाग का कहना है कि यह अस्थायी असुविधा सिस्टम की नियमित सफाई और बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि निर्धारित समय के बाद जलापूर्ति सामान्य कर दी जाएगी.

पानी की कमी की स्थिति में लोगों को टैंकर सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए नागरिक अलग-अलग जल आपातकालीन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. ग्रेटर कैलाश-I वाटर इमरजेंसी के लिए 011-29234746 और 011-29234747, जल सदन वाटर इमरजेंसी के लिए 011-29819035 और 011-29814106, सरिता विहार वाटर इमरजेंसी के लिए 011-29941825 तथा छतरपुर वाटर इमरजेंसी के लिए 011-65437020 नंबर जारी किए गए हैं. इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के सेंट्रल कंट्रोल रूम से सहायता पाने के लिए 1916 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है.

Published at : 05 Mar 2026 06:39 PM (IST)
Delhi Jal Board Water Supply DELHI NEWS
