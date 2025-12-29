एक्सप्लोरर
प्रदूषण और भीड़ के बीच राहत की शुरुआत, उत्तम नगर में 'अटल गार्डन' का शिलान्यास
Atal Garden News: नजफगढ़ नाले के किनारे अटल गार्डन का शिलान्यास हुआ. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परियोजना का उद्घाटन किया. 50 एकड़ में बनेगा गार्डन जिसमें ओपन जिम, एम्फीथिएटर, छठ घाट और फूड कोर्ट होंगे
दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में शुमार उत्तम नगर अब कंक्रीट के बीच हरियाली, स्वास्थ्य और सामुदायिक जीवन का नया ठिकाना पाने जा रहा है. नजफगढ़ नाले के किनारे विकसित होने वाला अटल गार्डन क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
नजफगढ़ नाले के किनारे विकसित होगा अटल गार्डन
शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में अटल गार्डन परियोजना का शिलान्यास किया. यह गार्डन लगभग 20 लाख से अधिक स्थानीय निवासियों के लिए राहत और सुविधाओं का केंद्र बनेगा. परियोजना के तहत खुले वातावरण में स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थल तैयार किया जाएगा.
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया सार्वजनिक स्थल
अटल गार्डन में ओपन जिम, 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एम्फीथिएटर, फूड कोर्ट और छठ पूजा के लिए विशेष घाट विकसित किए जाएंगे. इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा भी यहां स्थापित की जाएगी, जो इस स्थल को ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पहचान देगी.
प्रदूषण के दबाव में राहत बनेगा गार्डन
घनी आबादी वाले उत्तम नगर में यह गार्डन पर्यावरण संतुलन की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा. यहां देशी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे, जो न केवल हरियाली बढ़ाएंगे बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित होंगे. इस परियोजना को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है.
हर उम्र के लोगों के लिए होगा खास इंतजाम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसे बहुउद्देशीय सार्वजनिक स्थलों की शहर को सख्त जरूरत है. अटल गार्डन में बच्चों के लिए झूले, युवाओं के लिए ओपन जिम, बुजुर्गों के लिए बैठने की सुविधाएं और सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजनों के लिए मंच उपलब्ध होंगे. यह स्थान परिवारों को साथ समय बिताने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का अवसर देगा.
चार महीने में तैयार होगा नया आकर्षण केंद्र
कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि अगले चार महीनों में यह इलाका एक प्रमुख मनोरंजन और दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा. परियोजना के तहत दो छठ घाट, विकसित जलाशय, आधुनिक पैदल मार्ग, खेल सुविधाएं, फूड कोर्ट और सार्वजनिक उपयोग की कई अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी.
50 एकड़ में हरियाली और हजारों पौधों का रोपण
अटल गार्डन को लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में घास और हरियाली से सजाया जाएगा. यहां अमलताश, नीम, सिरस, गुलमोहर और आम सहित छह हजार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे. इसके साथ पैदल पथ, सार्वजनिक मंच, शौचालय और सुरक्षा गार्ड कक्षों का भी निर्माण होगा.
शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद कमलजीत सहरावत, विधायक पवन शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे.
