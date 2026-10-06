दिल्ली: आली गांव के हजारों घरों पर बुलडोजर का खतरा, कांग्रेस ने पूछा- कहां जाएंगे गरीब?

दिल्ली के आली गांव में मकानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बीजेपी सरकार और डीडीए से पूछा है कि अगर आली गांव के करीब 25 हजार लोगों के घर तोड़ दिए गए, तो ये परिवार जाएंगे कहां? कांग्रेस ने मांग की है कि वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना किसी भी परिवार को न उजाड़ा जाए.

कांग्रेस का दावा है कि आली गांव में करीब 1800 से 2000 मकानों पर कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की तैयारी है. पार्टी के मुताबिक, यहां रहने वाले कई परिवार 70-80 वर्षों से इलाके में रह रहे हैं. ऐसे में अचानक घर छिनने की स्थिति में हजारों लोगों के सामने रहने के साथ-साथ रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी का संकट खड़ा हो जाएगा.

पहले घर दें, फिर कोई कार्रवाई करें- कांग्रेस

देवेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने सरकार से मांग की कि कांग्रेस की पुनर्वास नीति और ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ की तर्ज पर पहले वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए और उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई पर आगे बढ़ा जाए.

यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गरीब बस्तियों और झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई बढ़ी है. उनके मुताबिक, चुनाव के दौरान गरीबों को भरोसा दिया गया था कि दिल्ली में झुग्गियों और मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा तथा जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद स्थिति अलग दिखाई दे रही है.

'आली गांव के लोगों की जुबानी सुनी उनकी परेशानी'

देवेन्द्र यादव सोमवार को आली गांव के मुख्य चौक स्थित शिव मंदिर पहुंचे. उन्होंने कार्रवाई से प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. कांग्रेस नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया.

कांग्रेस के अनुसार, कुछ मकानों के बाहर प्रशासन की ओर से नोटिस लगाए गए हैं. पार्टी का कहना है कि प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे या वैकल्पिक आवास की व्यवस्था को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है.

यादव ने कहा कि, आजादी के पहले से यहां रह रहे गरीब लोगों के आशियानों को उजाड़े जाने की कार्यवाही से गांव के लोगों में भारी आक्रोश है और वे स्थानीय लोगों को साथ सरकार के खिलाफ इस विरोध में कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों की जीवन भर की कमाई से बनाए घरों को उजाड़ना पूरी तरह निदंनीय है.

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'घर नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगी'

देवेंद्र यादव ने प्रभावित लोगों से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि, लोग अपने परिवार, बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित है. एक स्कूली छात्रा ने कहा कि "मोदी जी कहते है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं लेकिन जब घर नही रहेंगे तो बेटी कैसे बचेगी और स्कूल तोड़ दिए जाऐंगे तो पढ़ेगी कैसे?"

उन्होंने कहा कि सरकार की इस अमानवीय और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से आली गांव में रह रहे हजारों लोगों के रोज़ी-रोजगार पर भी खतरा पैदा हो गया है. उनके आशियाने के उजड़ने के बाद वे क्या करेंगे, कहां जायेंगे? ऐसे में आली गांव के हजारों लोगों के आशियाने, रोजगार, अजीविका की रक्षा के लिए वे इन गरीब लोगों के साथ खड़े हैं.

'सरकार मानवीय आधार पर कार्रवाई रोके'

देवेन्द्र यादव ने मानवीय आधार पर सरकार से तत्काल बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को तब तक बेघर न किया जाए जब तक उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है. उन्होंने पूछा कि बीजेपी सरकार जवाब दे कि आली गांव के 25000 लोगों को उजाड़ने के बाद यह लोग कहां जाऐंगे? उन्होंने कहा कि सरकार मानवीय आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा कर गरीब लोगों को राहत देने का काम करे.

'गरीबों को खत्म करने की बीजेपी की मंशा'

उनका आरोप है कि गरीबों पर प्रहार तब हो रहा है जब केन्द्र, दिल्ली और उत्तरप्रदेश में बीजेपी की सरकारें है, और अगर बीजेपी की सरकारें चाहे तो हजारों गरीबों के आशियने उजड़ने से बच सकते है, लेकिन बीजेपी की मंशा ही गरीब को खत्म करने की है. जबकि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी खत्म करने के लिए गरीबों के बसाने का काम किया है.

इस दौरान उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी दानिश अबरार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव अब्दुल हन्नान, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत शर्मा, पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान, निगम पार्षद नाजिया दानिश और अरीबा खान अन्य कांग्रेस नेता एवं स्थानीय लोग भी मौजूद रहे.

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