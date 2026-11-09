दिल्ली: दिवाली के पटाखे खरीदने निकला किशोर नहीं लौटा वापस, चाकू मारकर हत्या

दिल्ली में दिवाली की खुशियों और घर में चल रही सजावट की तैयारियों के बीच किशोर देवांश के घर में दिवाली की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई, जब उसकी मौत की खबर उसके परिजनों तक पहुंची. मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक देवांश त्यौहार मनाने के लिए पटाखे खरीदने घर से निकला था, लेकिन देर रात उसकी मौत की खबर उसके घर पहुंची.

इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है. परिजनों के मुताबिक, पैसे छीनने की कोशिश के दौरान हमलावर ने उसे पीछे से पकड़कर चाकू मार दिया. देवांश की हत्या का दर्द बयां करते हुए भाई नितिन के आंखों से छलक उठा और भरे गले से उन्होंने पूछा कि, जब पैसे ही छीनने थे तो हत्या क्यों की?

पटाखे खरीदने निकला, वापस नहीं लौटा देवांश

नितिन ने बताया कि परिवार दिवाली की साफ-सफाई और घर को सजाने में लगा हुआ था. इसी बीच देवांश कुछ पैसे लेकर पटाखे खरीदने के लिए बाहर गया था. परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि त्योहार की तैयारियों के बीच उनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा.

परिजनों के अनुसार, इसी दौरान किसी ने देवांश से पैसे छीनने की कोशिश की. आरोप है कि हमलावर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और चाकू से वार कर दिया. देर रात पुलिस को देवांश का शव मिला. इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

'पैसे ही ले लेते, हत्या क्यों की'

देवांश की मौत से टूट चुके भाई नितिन ने हमलावर की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि देवांश किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता था. वह पढ़ाई में अच्छा था और मेहनती छात्र था. नितिन के मुताबिक, देवांश घर से सिर्फ दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए पैसे लेकर निकला था. परिवार के लिए यह समझना मुश्किल है कि अगर मामला पैसे छीनने का था तो उसकी जान लेने की जरूरत क्यों पड़ी.

फोन को लेकर था विवाद, आरोपी मृतक का जानने वाला

मामले में डीसीपी उत्तरी जिला निहारिका ने एक अलग जानकारी दी है. उनके मुताबिक, देवांश ने कुछ दिन पहले आरोपी की मां का फोन अपने पास ले लिया था. आरोपी उससे लगातार फोन वापस मांग रहा था. डीसीपी ने बताया कि देवांश और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे और दोस्त थे. ऐसे में फोन को लेकर हुआ विवाद भी इस हत्याकांड की जांच का अहम पहलू बन गया है.

एक गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी अब भी फरार

पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. हमले में शामिल बताए जा रहे व्यक्ति के भाई को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, देवांश पर चाकू से वार करने वाला मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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