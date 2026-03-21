गैंगस्टर रोहित गोदारा का शार्प शूटर करमवीर गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट, दो आधार और वोटर ID बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और जितेंद्र गोगी गैंग के शार्प शूटर करमवीर उर्फ काजू को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी कई राज्यों में ठिकाने बदलते हुए फरार था और आखिरकार राजस्थान के कोटपूतली में एक होटल से पकड़ा गया. गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से एक फर्जी पासपोर्ट, दो फर्जी आधार कार्ड और एक फर्जी वोटर ID कार्ड बरामद हुए.

गुरुग्राम नाइट क्लब ग्रेनेड हमले में NIA को था वांछित

करमवीर हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है. दिल्ली-हरियाणा में हत्या, हत्या की कोशिश, वसूली, डकैती और आर्म्स एक्ट समेत 15 से ज्यादा गंभीर मामले उस पर दर्ज हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि करमवीर गुरुग्राम के दो नाइट क्लबों पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में भी वांछित था जिसकी जांच NIA कर रही है. आरोप है कि उसने गैंग के इशारे पर साथियों को इस हमले के लिए तैयार किया था ताकि क्लब मालिकों से मोटी वसूली की जा सके.

जून 2024 में जमानत पर निकला, वापस नहीं लौटा

करमवीर को जून 2024 में एक मर्डर केस में तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी लेकिन वह वापस कोर्ट में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया. इसके बाद मई 2025 में उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नेपाल भाग गया था जहां करीब एक साल तक छिपा रहा. सितंबर 2025 में भारत वापस लौटा और असम, गोवा, मुंबई और हरियाणा समेत कई जगहों पर ठिकाने बदलता रहा.

फर्जी दस्तावेजों से होटल में रुकता था

गिरफ्तारी के वक्त बरामद फर्जी पासपोर्ट, आधार और वोटर ID का इस्तेमाल वह होटल में ठहरने और मोबाइल सिम लेने के लिए करता था. पुलिस को शक है कि वह जल्द ही इन फर्जी कागजात के जरिए देश छोड़कर भागने वाला था. पुलिस का कहना है कि करमवीर गैंग के लिए बड़े आपराधिक काम संभाल रहा था और आने वाले समय में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था. मामले की आगे जांच जारी है.