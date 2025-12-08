दिल्ली: कैश कलेक्ट करके ले जा रहा था कर्मचारी, 36 लाख से भरा बैग बदमाशों ने लूटा, 6 गिरफ्तार

दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जहांगीरपुरी इलाके के मामले में दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए पैसों और सामान का बड़ा हिस्सा बरामद किया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 28 नवंबर 2025 की है. पीड़ित रोशन लाल, जो एक फर्म में काम करता है, शाम करीब पौने आठ बजे स्कूटी से 36 लाख नकद लेकर अपने मालिक को देने जा रहा था. जब वह मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास पहुंचा, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया.

नकदी लेकर फरार हुए थे बदमाश

एक आरोपी ने स्कूटी को धक्का देकर गिरा दिया, जबकि दूसरे ने चाकू से हमला कर दिया. हाथ में चोट लगने के बाद जान बचाने के लिए पीड़ित मौके से भाग गया. बदमाश नकदी से भरा बैग और स्कूटी लेकर फरार हो गए. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते एक टीम बनाई गईं. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने लगातार छापेमारी की. पुलिस ने पहले चार आरोपियों को पकड़ा, जिनकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई.

दिल्ली पुलिस के खुलासा में हुआ अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस के पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक आरोपी नितेश को पता था कि पीड़ित बड़ी रकम लेकर आता-जाता है. उसने यह जानकारी अपने साथी इरफान को दी, जिसके बाद सभी ने मिलकर लूट की योजना बनाई. वारदात से पहले रास्ते की रेकी की गई थी.

पुलिस ने आरोपियों के पास से 10.40 लाख नकद, पीड़ित की स्कूटी, दो मोटरसाइकिलें, लूट की रकम से खरीदी गई एक स्विफ्ट डिजायर कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में से कई पहले भी हत्या, आर्म्स एक्ट, चोरी और स्नैचिंग जैसे गंभीर मामलों में शामिल रह चुके हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों की अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है.