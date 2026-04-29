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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: शब्बीर शाह की पत्नी की बढ़ीं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में PMLA के तहत आरोप तय

Delhi News: शब्बीर शाह की पत्नी की बढ़ीं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में PMLA के तहत आरोप तय

Delhi News In Hindi: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डॉ. बिलकिस शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2002 की धारा 3/4 के तहत आरोप तय किया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 29 Apr 2026 03:34 PM (IST)
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डॉ. बिलकिस शाह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने डॉ. बिलकिस शाह के विरुद्ध PMLA 2002 की धारा 3/4 के तहत आरोप तय करते हुए उन्हें 20 मई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी डॉ. बिलकिस शाह सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थीं और उन्हें लगभग 26 हजार रुपये प्रतिमाह का मामूली वेतन मिलता था. अदालत के अनुसार यह वेतन उनके खर्चों और जीवनशैली को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त था. इसके बावजूद उन्होंने कई संपत्तियां खरीदीं और ऐसी जीवनशैली अपनाई, जिससे उन पर संदेह पैदा होता है.

नाबालिग बेटियों को उपहार में मिली थीं अर्जित संपत्तियां 

कोर्ट ने कहा कि डॉ. बिलकिस शाह की ओर से दावा किया गया कि अर्जित संपत्तियां उनकी दो बहनों द्वारा साल 2005 में उनकी नाबालिग बेटियों और उन्हें उपहार में दी गई थीं, लेकिन जांच के दौरान उनकी बहनों ने बताया कि उक्त संपत्ति उनके पिता मोहम्मद इकबाल राथर ने 1997 में 9 लाख रुपये में खरीदी थी. हालांकि मोहम्मद इकबाल राथर वैध साधनों से प्राप्त धन से इन संपत्तियों की खरीद को सही ठहराने वाला कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सके.

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बेनामी तरीके से की गई थी भूमी की लेन-देन

अदालत ने कहा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी में उनकी दो बेटियों के नाम पर खरीदी गई भूमि के लिए नकद में भुगतान की गई राशि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी. आगे की जांच में यह भी सामने आया कि भूमि की खरीद और बाद में उसे उपहार में देने का पूरा लेन-देन बेनामी तरीके से किया गया था. कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि साल 2017 में इसी मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ भी आरोप तय किए गए थे.

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Published at : 29 Apr 2026 03:34 PM (IST)
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