भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने अपने स्टेडियमों की बुकिंग दरों में बड़ा बदलाव किया है. स्पोर्ट्स और नॉन-स्पोर्ट्स, दोनों तरह के आयोजनों के लिए संशोधित टैरिफ और नियम जारी कर दिए गए हैं. नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं और अब सभी बुकिंग इन्हीं के अनुसार होंगी.

खेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत SAI ने स्पष्ट किया है कि इससे जुड़े सभी पुराने परिपत्र और नोटिफिकेशन अब निरस्त कर दिए गए हैं. नए नियमों और टैरिफ की स्वीकृति गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन ने दी है. इसके साथ ही खेल आयोजनों और गैर-खेल आयोजनों के लिए अलग-अलग दरों की सूची भी जारी कर दी गई है.

दिल्ली के बड़े स्टेडियम के किरायों में लगभग 40-50% की कटौती..!



दिल्ली को Event व Concert इकॉनमी का इंटरनेशनल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम...



दिल्ली के बड़े स्टेडियम के रेट कम किए गए हैं, ताकि ज्यादा इवेंट दिल्ली में हो सकें



स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, केंद्रीय मंत्री… pic.twitter.com/ezRcXByjh6 — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) September 20, 2025

मंत्री कपिल मिश्रा ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

इस फैसले पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “दिल्ली के बड़े स्टेडियमों में अब कार्यक्रमों का आयोजन हुआ बहुत आसान. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने इन स्टेडियमों की बुकिंग की राशि में भारी कमी की घोषणा की है. यह निर्णय दिल्ली को लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट इकोनॉमी का हब बनाने के पीएम मोदी के विजन को साकार करेगा.”

दिल्ली को मिलेगी बड़ी रफ्तार

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल खेल आयोजनों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राजधानी दिल्ली में सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों का दायरा भी बढ़ेगा. कॉन्सर्ट्स, लाइव शो और कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए अब स्टेडियमों का इस्तेमाल आसान हो जाएगा. इससे दिल्ली की live events economy को मजबूती मिलेगी और देश के अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल तैयार होगा.