दिल्ली के बवाना में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा, कई लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Delhi News: बवाना में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से कई लोग इसके नीचे दब गए. मौके पर दमकल विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है.
दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के बवाना सेक्टर 2 के जे-ब्लॉक में सोमवार (20 अप्रैल) को हादसा हो गया, जहां मकान के निर्माणाधीन कार्य के दौरान गिरी छत. इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है. दमकल विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
मलबे में कई लोग दबे
दरअसल दमकल विभाग को दोपहर करीब डेढ़ बजे हादसे की सूचना मिली थी, इसके बाद विभाग की टीम ने तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि माना जा रहा है कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं.
Delhi: An under-construction factory collapsed in Bawana, trapping people under the debris. Three people were injured. NDRF, Delhi Fire Services, and police are present at the spot. The incident occurred during the casting of the basement slab. All the injured have been admitted… pic.twitter.com/3Y0OTniDCv— IANS (@ians_india) April 20, 2026
बेसमेंट की स्लैब की ढलाई के दौरान हादसा
एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस मौके पर मौजूद हैं. बता दें कि यह घटना बेसमेंट की स्लैब की ढलाई के दौरान हुई. वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.
