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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: हिल स्टेशन पर बर्थडे पार्टी के लिए की लूटपाट, 500 CCTV ने खोला राज, 7 दोस्त सलाखों के पीछे

Delhi News: हिल स्टेशन पर बर्थडे पार्टी के लिए की लूटपाट, 500 CCTV ने खोला राज, 7 दोस्त सलाखों के पीछे

Delhi News In Hindi: हिल स्टेशन पर जन्मदिन की पार्टी मनाने के चक्कर में सात नाबालिगों ने पैसों की लालच में द्वारका इलाके में बाइक जैकिंग और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 27 Mar 2026 02:25 PM (IST)
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दिल्ली के द्वारका इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हिल स्टेशन पर जन्मदिन की पार्टी मनाने की चाह ने सात नाबालिगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. आसान पैसे की लालच में इन युवकों ने बाइक जैकिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

500 कैमरों की मदद से 10 किलोमीटर का इलाका छाना

द्वारका जिले के डीसीपी कौशल पाल सिंह ने बताया कि स्पेशल स्टाफ टीम ने इस मामले को सुलझाने के लिए तकनीक और ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया. करीब 10 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. लगातार निगरानी और विश्लेषण के बाद पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली.

डीसीपी के मुताबिक, 15 मार्च को दोपहर करीब 1:50 बजे, 22 साल के निखिल अपने भतीजे के साथ टीवीएस रेडर बाइक से ककरोला नाले की सर्विस रोड पर जा रहे थे. तभी चार बदमाशों ने दो बाइकों पर आकर उन्हें घेर लिया. चाकू दिखाकर मारपीट की गई और उनकी बाइक के साथ 2000 रुपये लूट लिए गए. घटना के बाद द्वारका नॉर्थ थाने में पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी.

स्पेशल टीम ने रणनीति बनाकर दबोचे आरोपी

घटना की गंभीरता को देखते हुए द्वारका के डीसीपी ने स्पेशल स्टाफ की एक टीम गठित की. इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन टीम ने आगे और पीछे दोनों दिशाओं में फुटेज खंगालते हुए आरोपियों का पीछा किया.

स्थानीय सूत्रों और खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस ने पहले छह नाबालिगों को पकड़ा. उनकी निशानदेही पर लूटी गई बाइक भी बरामद की गई. जांच के दौरान एक और साथी को पकड़ा गया, जिससे एक और चोरी की बाइक बरामद की गई.

बर्थडे पार्टी के लिए बनाया था अपराध का प्लान

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक साथी का जन्मदिन हिल स्टेशन पर धूमधाम से मनाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने बाइक लूटकर उन्हें बेचने और पैसे जुटाने की योजना बनाई थी. 

पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें बजाज पल्सर और टीवीएस रेडर शामिल हैं. ये सभी वाहन अलग-अलग मामलों में लूटी या चोरी की गई थीं. इस कार्रवाई से द्वारका और नजफगढ़ इलाके में दर्ज तीन मामलों का खुलासा हुआ है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संभावित अपराधों की भी जांच कर रही है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 27 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
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