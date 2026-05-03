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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 21 मई से थम सकते हैं ट्रकों के पहिए, जानिए क्यों भड़के राजधानी में ट्रांसपोर्टर

दिल्ली में 21 मई से थम सकते हैं ट्रकों के पहिए, जानिए क्यों भड़के राजधानी में ट्रांसपोर्टर

Delhi News: परिवहन संगठनों ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क में बढ़ोतरी और BS-IV कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के खिलाफ 21 मई से 23 मई 2026 तक तीन दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम का ऐलान किया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 May 2026 09:42 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बड़ा आंदोलन आकार लेता दिख रहा है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न परिवहन संगठनों ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क में भारी बढ़ोतरी और BS-IV कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के खिलाफ 21 मई से 23 मई 2026 तक तीन दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम का ऐलान किया है. इस फैसले से राजधानी की सप्लाई चेन और आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

AIMTC की बैठक में उभरा आक्रोश, एकजुट हुए परिवहन संगठन

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो 1936 से देशभर के माल और यात्री परिवहन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, ने 26 अप्रैल 2026 को दिल्ली-एनसीआर की प्रमुख ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ एक अहम बैठक की. इस बैठक में CAQM और दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क में की गई बढ़ोतरी और BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. सभी संगठनों ने एक सुर में इन फैसलों का विरोध करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए नुकसानदायक बताया.

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ECC बढ़ोतरी पर AIMTC का तर्क, ट्रांजिट वाहनों तक सीमित रखने की मांग

AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने कहा कि ECC बढ़ाने का मूल उद्देश्य केवल उन ट्रकों को हतोत्साहित करना था, जो बिना किसी कार्य के दिल्ली से गुजरते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव का समर्थन भी इसी शर्त पर किया गया था कि यह केवल ट्रांजिट वाहनों पर लागू होगा. लेकिन वर्तमान में इसे सभी वाहनों पर लागू कर दिया गया है, जिससे दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.

ट्रांसपोर्टर्स का आरोप, सरकार का फैसला जमीनी हकीकत से दूर

परिवहन संगठनों का कहना है कि यह निर्णय ट्रक ऑपरेटरों के साथ अन्याय है और इससे पूरे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा. उनका मानना है कि इस बढ़ोतरी से न केवल व्यवसाय प्रभावित होगा बल्कि दिल्ली में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन भी बाधित होगी, जिससे आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है.

ECC में 40 से 55 फीसदी तक बढ़ोतरी, बढ़ा आर्थिक दबाव

फेडरेशन ऑफ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के अध्यक्ष कुलतारण सिंह अटवाल ने बताया कि हल्के कमर्शियल वाहनों पर ECC 1400 रुपये से बढ़ाकर लगभग 2000 रुपये कर दिया गया है, जबकि भारी ट्रकों के लिए यह शुल्क 2600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से कुल मिलाकर 40 से 55 फीसदी तक की वृद्धि हुई है, जिससे देशभर के ट्रांसपोर्ट संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है.

ECC के उपयोग पर सवाल, प्रदूषण में सुधार नहीं होने का दावा

ट्रांसपोर्ट वेल्फेयर सोसाइटी के अध्यक्ष गुंजीत सिंह सांघा ने कहा कि 2015 से अब तक ECC के नाम पर करोड़ों रुपये वसूले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वायु गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है. उन्होंने सवाल उठाया कि यह राशि आखिर प्रदूषण नियंत्रण में कहां खर्च की गई.

BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध से लाखों की आजीविका पर संकट

AIMTC के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से BS-IV और उससे नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध से लाखों छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की आजीविका प्रभावित होगी. संगठनों का कहना है कि ये वाहन सरकार द्वारा अनुमोदित थे और उन्हें निश्चित अवधि के लिए वैधता भी दी गई थी, ऐसे में अचानक प्रतिबंध लगाना अनुचित है.

नीतिगत असंगति का आरोप, PUCC वाले वाहनों पर भी कार्रवाई पर सवाल

दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच के अध्यक्ष श्याम सुंदर ने कहा कि BS-IV वाहन Ad Blue तकनीक के साथ अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन विकल्प हैं. उन्होंने कहा कि वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र होने के बावजूद ऐसे वाहनों पर कार्रवाई नीतिगत असंगति को दर्शाती है और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के भी विपरीत है.

विशेषज्ञों की राय, प्रदूषण के आधार पर हो कार्रवाई

राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह ने कहा कि BS-IV और BS-VI वाहनों के प्रदूषण स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं है, खासकर शहरी ट्रैफिक में. उन्होंने सुझाव दिया कि कार्रवाई वाहन के वास्तविक उत्सर्जन के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल मानक के आधार पर. ट्रांसपोर्ट संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे. इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.

तीन दिन की हड़ताल का ऐलान, आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि ECC बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया और BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध हटाया नहीं गया, तो 21 से 23 मई 2026 तक तीन दिन का सांकेतिक चक्का जाम किया जाएगा. इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है.

क्या हैं ट्रांसपोर्टर्स की प्रमुख मांगें

परिवहन संगठनों ने सरकार के सामने कई प्रमुख मांगें रखी हैं. इनमें दिल्ली में लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले वाहनों को ECC से राहत देने, ECC को केवल ट्रांजिट वाहनों तक सीमित करने, ट्रांजिट वाहनों की पहचान के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने और BS-VI वाहनों को पूरी तरह छूट देने की मांग शामिल है. इसके अलावा BS-IV वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने और चरणबद्ध नीति अपनाने की भी मांग की गई है.

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Published at : 03 May 2026 09:42 AM (IST)
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