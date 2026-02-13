हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: लाजपत नगर में स्पा की आड़ में चल रहा था गंदा काम, 9 महिलाओं का रेस्क्यू, 2 मैनेजर गिरफ्तार

दिल्ली: लाजपत नगर में स्पा की आड़ में चल रहा था गंदा काम, 9 महिलाओं का रेस्क्यू, 2 मैनेजर गिरफ्तार

Delhi News: पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को भेजते थे और कमीशन रखते थे. ग्राहकों को लुभाने के लिए विज्ञापन और पहचान का सहारा लिया जाता था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Feb 2026 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

लाजपत नगर इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया. छापेमारी के दौरान दो मैनेजरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से नौ महिलाओं को रेस्क्यू किया गया. पुलिस को यहां से आपत्तिजनक सामान भी मिला है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 12 फरवरी की शाम को सूचना मिली थी कि ए-117, लाजपत नगर  में ग्राउंड फ्लोर पर Vegas Spa और पहले फ्लोर पर Vedika Wellness Spa के नाम से चल रहे स्पा में मसाज की आड़ में गलत काम हो रहा है.

पूछताछ में कबूला गुनाह

सूचना पक्की होने के बाद पुलिस की खास टीम बनाई गई और शाम करीब 7:20 बजे दोनों फ्लोर पर एक साथ छापा मारा गया. ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस को पांच महिलाएं और एक मैनेजर मिला. तलाशी के दौरान रिसेप्शन की दराज से 18 कंडोम बरामद हुए. वहीं पहले फ्लोर पर चार महिलाएं और एक मैनेजर मौजूद था. पूछताछ और मौके की स्थिति से साफ हो गया कि यहां वेलनेस सर्विस के नाम पर देह व्यापार कराया जा रहा था.

आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस ने स्पा में चल रहे इस जिस्मफरोशी के धंधे में शामिल स्पा के दोनों मैनेजरों अर्निश डी. सेनापति उर्फ राहुल और विपिन वशिष्ठ उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया. थाना लाजपत नगर में मामला दर्ज कर दोनों के खिलाफ अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

पैसे लेकर भेजते थे महिलाएं

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को भेजते थे और कमीशन रखते थे. ग्राहकों को लुभाने के लिए विज्ञापन और पहचान का सहारा लिया जाता था. रेस्क्यू की गई महिलाओं को काउंसलिंग और जरूरी मदद दी जा रही है. वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

और पढ़ें
Published at : 13 Feb 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
महाराष्ट्र
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
Advertisement

वीडियोज

Seedha Sawal: एपस्टीन में पुरी की एंट्री..कैबिनेट से होगी छुट्टी? | Hardeep Puri | Sandeep Chaudhary
Sadhguru के आश्रम के Swami Chitta ने बताया कैसे तैयार होता है महाशिवरात्रि का महा प्रसाद?
Sadhguru की बेटी ने की अपने पिता के Swag से लेकर हर चीज पर बात | Isha Foundation Mahashivratri
Sadhguru के आश्रम के Production Designer ने बताया किस खास तरीके से डिजाइन होता है महाशिवरात्रि का सेट!
Sadhguru और शिव जी के लिए क्यों विदेश में सब कुछ छोड़कर आते हैं लोग? | Isha Foundation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
महाराष्ट्र
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
बॉलीवुड
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
'बॉर्डर 2' की कमाई लाखों में सिमटी, ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, रात 8 बजे तक का कलेक्शन जानें
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
ट्रेंडिंग
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जनरल नॉलेज
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget