लाजपत नगर इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया. छापेमारी के दौरान दो मैनेजरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से नौ महिलाओं को रेस्क्यू किया गया. पुलिस को यहां से आपत्तिजनक सामान भी मिला है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 12 फरवरी की शाम को सूचना मिली थी कि ए-117, लाजपत नगर में ग्राउंड फ्लोर पर Vegas Spa और पहले फ्लोर पर Vedika Wellness Spa के नाम से चल रहे स्पा में मसाज की आड़ में गलत काम हो रहा है.

पूछताछ में कबूला गुनाह

सूचना पक्की होने के बाद पुलिस की खास टीम बनाई गई और शाम करीब 7:20 बजे दोनों फ्लोर पर एक साथ छापा मारा गया. ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस को पांच महिलाएं और एक मैनेजर मिला. तलाशी के दौरान रिसेप्शन की दराज से 18 कंडोम बरामद हुए. वहीं पहले फ्लोर पर चार महिलाएं और एक मैनेजर मौजूद था. पूछताछ और मौके की स्थिति से साफ हो गया कि यहां वेलनेस सर्विस के नाम पर देह व्यापार कराया जा रहा था.

आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस ने स्पा में चल रहे इस जिस्मफरोशी के धंधे में शामिल स्पा के दोनों मैनेजरों अर्निश डी. सेनापति उर्फ राहुल और विपिन वशिष्ठ उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया. थाना लाजपत नगर में मामला दर्ज कर दोनों के खिलाफ अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

पैसे लेकर भेजते थे महिलाएं

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को भेजते थे और कमीशन रखते थे. ग्राहकों को लुभाने के लिए विज्ञापन और पहचान का सहारा लिया जाता था. रेस्क्यू की गई महिलाओं को काउंसलिंग और जरूरी मदद दी जा रही है. वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.