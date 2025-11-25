Video: गली में खेल रहे 6 साल के बच्चे को पिटबुल ने नोंचा, काटकर अलग किया कान, वीडियो वायरल

Delhi Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली से एक खतरनाक घटना का वीडियो सामने आया है, यहां एक पालतू पिटबुल डॉग ने 6 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि डॉग ने कितनी बुरी तरह से मासूम पर हमला किया और उसे घायल कर दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

डॉग ने बच्चे का कान काटकर अलग कर दिया

बता दें कि मामला प्रेम नगर इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा गली में खेल रहा होता है, तभी अचानक से डॉग बच्चे की तरफ दौड़ते हुए आता है. बच्चा डॉग को देखकर डरकर भागने लगता है, लेकिन डॉग भी उसके पीछा करने लगता है. बच्चा जमीन पर गिर जाता है और डॉग बच्चे के कान को काट लेता है. बच्चा दर्द से चिल्लाने लगता है और गली में ही जोर-जोर से रोने लगता है.

Delhi News : A pet Pitbull mauls 6-year-old, bites off child's ear.



Owner Rajesh Pal arrested.



Delhi News : A pet Pitbull mauls 6-year-old, bites off child's ear.

Owner Rajesh Pal arrested.

Some dog owners are incapable of handling such dogs which leads to such incidents.

डॉग ने बच्चे पर इतना खौफनाक हमला किया कि उसके कान को ही काटकर अलग कर दिया. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. बच्चे के मां-बाप उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और बाद में बच्चे को सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस ने डॉग के मालिक को गिरफ्तार किया

घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने बच्चे और उसके पिता का बयान दर्ज किया और डॉग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है. यह घटना गली में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने हादसे पर दुख और गुस्सा दोनों जताया है.

लोगों ने कहा कि हादसा बेहद ही दर्दनाक था तो वहीं कुछ लोगों ने डॉग के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. कुछ ने कहा कि डॉग के मालिक को उसे पकड़कर रखना चाहिए था तो वहीं कुछ ने कहा कि डॉग पालने ही नहीं चाहिए अगर उन्हें संभालना नहीं आता है.