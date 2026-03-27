दिल्ली: 'ग्रीन बजट' पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज के बयान को बताया हास्यास्पद

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 'ग्रीन बजट' पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज के बयान को बताया हास्यास्पद

Delhi News: 'ग्रीन बजट' पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज के बयान को बताया हास्यास्पद

Delhi News In Hindi: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के बयानों को हास्यास्पद बताया. उन्होंने 'ग्रीन बजट' पर आप की आपत्तियों को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Mar 2026 01:20 PM (IST)
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दिल्ली की सियासत में बजट को लेकर बयानबाज़ी तेज हो गई है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके हालिया बयान मुद्दों से ज्यादा सुर्खियों में बने रहने की कोशिश भर हैं.

बयानों पर बीजेपी का तीखा पलटवार

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के प्रेस बयान अब दिन-ब-दिन हास्यास्पद होते जा रहे हैं. उनका मकसद दिल्ली की जनता के असली मुद्दों को उठाना नहीं, बल्कि मीडिया में बने रहना रह गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक गंभीरता की कमी को दर्शाता है.

‘ग्रीन बजट’ पर उठे सवालों को बताया अज्ञानता

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह से दिल्ली सरकार द्वारा 2026-27 के बजट को ‘ग्रीन बजट’ कहे जाने पर आपत्ति जताई है, वह न केवल हास्यास्पद है बल्कि उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है. उन्होंने इसे एक सोची-समझी रणनीति करार दिया.

केजरीवाल सरकार के पुराने दावों की याद दिलाई

सचदेवा ने सवाल उठाया कि जब पूर्व में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिना नए स्कूल या अस्पताल बनाए शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को ‘क्रांतिकारी’ बताकर प्रचार किया, तब किसी ने आपत्ति क्यों नहीं जताई. उन्होंने कहा कि आज जब बीजेपी सरकार ‘हरित बजट’ की बात कर रही है तो उसका विरोध करना राजनीतिक द्वेष को दिखाता है.
 
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने समझाया कि हर सरकार अपने बजट में विभिन्न मदों के तहत खर्च निर्धारित करती है. इसी परंपरा के तहत वर्तमान सरकार ने लोकनिर्माण विभाग और नगर निगम की सड़कों के रखरखाव, आरआरटीएस, ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन जैसे कार्यों को ‘ग्रीन बजट’ के तहत शामिल किया है. इसके साथ ही पिंक टिकट जैसी योजनाओं पर होने वाला खर्च भी इसी श्रेणी में रखा गया है.
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Published at : 27 Mar 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Green Budget
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