दिल्ली: टक्कर मारकर जेब काटने वाला गैंग बेनकाब, दिल्ली पुलिस ने दो शातिरों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने उत्तर जिला के थाना बड़ा हिंदू राव इलाके में सक्रिय टक्कर मार गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई रकम में से 9 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार ये आरोपी भीड़ या सुनसान जगहों पर लोगों से जानबूझकर टक्कर मारते थे, झगड़ा खड़ा करते थे और इसी दौरान जेब साफ कर फरार हो जाते थे.

बदमाश व्यस्त बाजरो में शिकार खोजकर करते थे वारदात

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामला 25 दिसंबर 2025 का है. फरीदाबाद निवासी 55 वर्षीय शालिंदर कोहली, जो पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का काम करते हैं, खरीदारी के लिए आज़ाद मार्केट आए थे. शाम करीब साढ़े चार बजे जब वे बहादुरगढ़ रोड पर अग्रवाल स्वीट्स के सामने पहुंचे, तभी दो युवकों ने उनसे टक्कर मारी और बेवजह बहस करने लगे. कुछ ही देर में दोनों वहां से भाग गए. बाद में पीड़ित ने अपनी जेब चेक की तो 40 हजार रुपये गायब थे. इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज कराई.

दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहुँची बदमाशों के पास

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बड़ा हिंदू राव की एक विशेष टीम बनाई गई. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. टेक्निकल सर्विलांस और फेस रिकग्निशन सिस्टम की मदद से एक आरोपी की पहचान हनी उर्फ किल्ला के रूप में हुई, जो पहले से ही सदर बाजार थाना क्षेत्र का सक्रिय अपराधी था. लगातार निगरानी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने 27 दिसंबर की रात हनी उर्फ किल्ला और उसके साथी बादल उर्फ आकाश को उनके घरों के पास से गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात कबूल की. उन्होंने बताया कि नशे की लत पूरी करने और जल्दी पैसा कमाने के लिए वे लंबे समय से जेबकतरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्जनों आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस उनसे जुड़े अन्य मामलों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.