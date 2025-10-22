दिल्ली में सोशल मीडिया बनी 'हथकड़ी', ऑनलाइन चैट से पकड़ा गया कुख्यात बदमाश

दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार थाने में दर्ज एक जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी राहुल उर्फ मटाड़ को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और वह पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है. दिल्ली पुलिस के मुतबिक, मामला 2 अप्रैल 2025 की रात का है, जब विहार इलाके में एक पारिवारिक विवाद के चलते झगड़ा हुआ.

पिस्टल से सिर पर किया वार

शिकायतकर्ता मिशिका ने बताया कि देर रात करीब 1 बजे उसके सामने चार युवक साहिल उर्फ चिकना, दिनेश उर्फ नंगा, राहुल उर्फ मटाड़ और कृष्णा झा ने उसके मामा प्रदीप पर हमला कर दिया. मिशिका ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो दिनेश ने पिस्टल के बट से उसके सिर पर वार किया और फिर प्रदीप पर गोली चला दी, जो बाल-बाल बच गए.

आरोपी के खिलाफ था गैर जमानती वारंट

वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. अन्य तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राहुल उर्फ मटाड़ लगातार फरार चल रहा था. अदालत से उसके खिलाफ ग़ैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया. दिल्ली पुलिस की आरोपी की जानकारी मिली जिसके बाद टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के ज़रिए आरोपी का डिजिटल ट्रेल पकड़ा. महिला कांस्टेबल कोमल ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से संपर्क किया और उसकी लोकेशन की जानकारी हासिल की.

जाल बिछाकर आरोपी गिरफ्तार

इसके बाद एक सटीक जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में राहुल ने वारदात में शामिल होने की बात कबूल की. पुलिस अब उसके अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता की जांच कर रही है.

