हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: किराए की वक्फ संपत्तियों से जुड़े नए कानून को दिल्ली HC में चुनौती, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस

दिल्ली: किराए की वक्फ संपत्तियों से जुड़े नए कानून को दिल्ली HC में चुनौती, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस

Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि नए कानून के तहत लीज खत्म होते ही किरायेदारों को बेदखल किया जा सकता है और ऐसे मामलों का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Jan 2026 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों में किरायेदारों और मकान मालिकों के संबंधों से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, केंद्रीय वक्फ परिषद, दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को छह हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

वक्फ संपत्तियों के किरायेदारों ने दी चुनौती 

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए  कहा कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2025 (UMEED Act) की कई धाराओं को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है.

ऐसे में हाईकोर्ट ने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही के नतीजे का इंतजार करेगा, उसके बाद ही इस मामले में कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा. यह याचिकाएं वक्फ संपत्तियों में रहने वाले किरायेदारों ने दाखिल की हैं. उन्होंने UMEED Act 2025 की धारा 3, 32, 54, 56, 83, 85 और 88 के साथ-साथ वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स 2014 के नियम 4, 5, 6, 7, 18 और 19 को चुनौती दी है.

नया कानून संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन- याचिकाकर्ता

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ताओ कहना है कि नया कानून संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है. उनका तर्क है कि इस कानून में अतिक्रमणकारी की परिभाषा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है. अब ऐसे किरायेदारों को भी अतिक्रमणकारी माना जा सकता है जिनकी किरायेदारी खत्म हो चुकी है या जिन्हें किराए से हटा दिया गया है जबकि उन्हें दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत संरक्षण मिलता है.

'वक्फ के नए कानून से किरायेदारों के अधिकारों पर असर'

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि नए कानून के तहत लीज खत्म होते ही किरायेदारों को बेदखल किया जा सकता है और ऐसे मामलों का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा. यह व्यवस्था स्लम एरिया एक्ट 1956 और दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है.

इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स 2014 पर भी सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन नियमों के तहत सर्किल रेट के आधार पर बोली मंगाई जाती है जबकि किराया तय करने का अधिकार सिर्फ रेंट कंट्रोलर को है. इसी वजह से किरायेदारों के अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा है.

और पढ़ें
Published at : 19 Jan 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Waqf DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
काबुल में रेस्तरां के सामने IED ब्लास्ट, चीनी नागरिकों को बनाया गया टारगेट, कम से कम 7 की मौत; कौन है जिम्मेदार?
काबुल में रेस्तरां के सामने IED ब्लास्ट, चीनी नागरिकों को बनाया गया टारगेट, कम से कम 7 की मौत; कौन है जिम्मेदार?
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
इंडिया
J-K: किश्तवाड़ के जंगलों में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला सीक्रेट ठिकाना, आटा-चावल समेत 3 महीने का राशन बरामद
J-K: किश्तवाड़ में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला ठिकाना, 3 महीने का राशन बरामद
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: सरकारी सिस्टम की वरिष्ठ पत्रकारों ने खोली पोल! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: मुस्लिम-दलित टारगेट पर क्यों? RLD प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा! | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: Anurag Bhadauriya का प्रशासन पर गंभीर आरोप! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: दलित और मुसलमान...कब तक सहेगा अपमान? | Noida Engineer Case | Bareilly | CM Yogi
Mumbai New Mayor: मेयर पर घमासान जारी..Eknath Shinde करेंगे बड़ा पलटवार? | Maharashtra | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
काबुल में रेस्तरां के सामने IED ब्लास्ट, चीनी नागरिकों को बनाया गया टारगेट, कम से कम 7 की मौत; कौन है जिम्मेदार?
काबुल में रेस्तरां के सामने IED ब्लास्ट, चीनी नागरिकों को बनाया गया टारगेट, कम से कम 7 की मौत; कौन है जिम्मेदार?
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
इंडिया
J-K: किश्तवाड़ के जंगलों में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला सीक्रेट ठिकाना, आटा-चावल समेत 3 महीने का राशन बरामद
J-K: किश्तवाड़ में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला ठिकाना, 3 महीने का राशन बरामद
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ट्रेंडिंग
"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget