दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों में किरायेदारों और मकान मालिकों के संबंधों से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, केंद्रीय वक्फ परिषद, दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को छह हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

वक्फ संपत्तियों के किरायेदारों ने दी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2025 (UMEED Act) की कई धाराओं को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है.

ऐसे में हाईकोर्ट ने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही के नतीजे का इंतजार करेगा, उसके बाद ही इस मामले में कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा. यह याचिकाएं वक्फ संपत्तियों में रहने वाले किरायेदारों ने दाखिल की हैं. उन्होंने UMEED Act 2025 की धारा 3, 32, 54, 56, 83, 85 और 88 के साथ-साथ वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स 2014 के नियम 4, 5, 6, 7, 18 और 19 को चुनौती दी है.

नया कानून संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन- याचिकाकर्ता

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ताओ कहना है कि नया कानून संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है. उनका तर्क है कि इस कानून में अतिक्रमणकारी की परिभाषा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है. अब ऐसे किरायेदारों को भी अतिक्रमणकारी माना जा सकता है जिनकी किरायेदारी खत्म हो चुकी है या जिन्हें किराए से हटा दिया गया है जबकि उन्हें दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत संरक्षण मिलता है.

'वक्फ के नए कानून से किरायेदारों के अधिकारों पर असर'

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि नए कानून के तहत लीज खत्म होते ही किरायेदारों को बेदखल किया जा सकता है और ऐसे मामलों का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा. यह व्यवस्था स्लम एरिया एक्ट 1956 और दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है.

इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स 2014 पर भी सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन नियमों के तहत सर्किल रेट के आधार पर बोली मंगाई जाती है जबकि किराया तय करने का अधिकार सिर्फ रेंट कंट्रोलर को है. इसी वजह से किरायेदारों के अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा है.