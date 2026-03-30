राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार अब एक नई रणनीति के साथ सामने आ रही है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है, जिसमें ईवी पॉलिसी 2.0 जल्द ही लागू हो सकती है. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह नीति जमीन पर उतर जाएगी और राजधानी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

मिडिल क्लास और प्रीमियम खरीदारों के लिए बड़ी राहत

नई पॉलिसी का सबसे बड़ा फोकस शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है. इसी के तहत पहले साल में खरीदारी करने वालों को सबसे अधिक फायदा देने की योजना बनाई गई है. पुराने पेट्रोल या डीजल वाहन को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन लेने पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है. यह लाभ सीमित संख्या में उपलब्ध होगा, जिससे जल्दी निर्णय लेने वालों को सीधा फायदा मिल सकता है.

इस नीति का एक अहम आकर्षण 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव है. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अब तक टैक्स के बोझ के कारण इलेक्ट्रिक कार खरीदने से बच रहे थे. माना जा रहा है कि इस कदम से बाजार में मांग बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता तेज़ी से बढ़ेगी.

दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए अलग रणनीति

सरकार ने इस बार लग्जरी सेगमेंट को सीमित दायरे में रखा है. 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी. खासतौर पर 50 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत वाली गाड़ियों के लिए कोई विशेष राहत नहीं होगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ मुख्य रूप से आम और मध्यम वर्ग तक पहुंचे.

नई नीति में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए भी चरणबद्ध सब्सिडी तय की गई है. पहले साल में सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो धीरे-धीरे अगले सालों में कम होता जाएगा. इससे लोगों को जल्दी इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत बनाने की तैयारी

व्यापारिक उपयोग में आने वाले हल्के वाहनों के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं. पहले साल में इन वाहनों पर सबसे अधिक सब्सिडी देने की योजना है, जिससे लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ सके.

सिर्फ वाहन खरीद पर ही नहीं, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस नीति का अहम हिस्सा बनाया गया है. मॉल, रिहायशी इलाकों, पार्किंग स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से विस्तार किया जाएगा. निजी कंपनियों को भी इस दिशा में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि लोगों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिल सके.

प्रदूषण नियंत्रण के साथ नई दिशा की शुरुआत

यह नीति सिर्फ एक आर्थिक प्रोत्साहन योजना नहीं है, बल्कि राजधानी को साफ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. अगर यह योजना सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में नई दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है और प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आ सकती है.