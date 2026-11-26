दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंटर स्टेट सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 164 विदेशी नागरिकों को मुक्त कराया है. इनमें 92 इंडोनेशियाई और 72 मलेशियाई नागरिक शामिल हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन लोगों को नौकरी और अच्छी कमाई का झांसा देकर भारत लाया गया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उन्हें कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर ठगी के काम में लगा दिया गया.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य महिलाओं की फर्जी पहचान और सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करते थे. पहले ऑनलाइन दोस्ती के जरिए उनका भरोसा जीता जाता था और फिर मोटे मुनाफे का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग और निवेश प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाने के लिए उकसाया जाता था.

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इसके लिए Zenttrix और Quantvoro जैसे फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और APK आधारित ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, बंधक बनाए गए विदेशी नागरिकों से ही इन प्लेटफॉर्म को चलवाया जाता था और संभावित शिकार लोगों से लगातार बातचीत कराई जाती थी.

छापेमारी में 355 मोबाइल और 174 पासपोर्ट बरामद

क्राइम ब्रांच के इंटर स्टेट सेल को इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने संदिग्ध ठिकाने पर कार्रवाई की और 164 विदेशी नागरिकों को मुक्त कराया. मौके से 355 मोबाइल फोन, 168 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 26 लैपटॉप, 53 सिम कार्ड और 174 पासपोर्ट बरामद किए गए. बरामद मोबाइल फोन में 335 पुराने और 20 नए सीलबंद फोन शामिल हैं. वहीं, 53 सिम कार्ड में 31 विदेशी और 22 भारतीय सिम कार्ड हैं. 174 पासपोर्ट में 95 इंडोनेशियाई और 79 मलेशियाई नागरिकों के पासपोर्ट शामिल हैं. इसके अलावा सर्वर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं.

25 साल का मलेशियाई नागरिक गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने मलेशिया के नेगेरी सेम्बिलान के रहने वाले 25 वर्षीय टैन गुआन वेई को गिरफ्तार किया है. उसके पिता का नाम टैन जू हुई है. पुलिस के मुताबिक, FIR नंबर 278/2026 की जांच के दौरान उसका नाम इस नेटवर्क से जुड़ने के बाद सामने आया था. फिलहाल आरोपी के डिजिटल कम्युनिकेशन, संपर्कों, वित्तीय लेन-देन और नेटवर्क के दूसरे सदस्यों से उसके संबंधों की जांच की जा रही है.

भारतीय हैंडलर सुनील और सुशील की भूमिका भी जांच के घेरे में

जांच के दौरान भारतीय हैंडलर सुनील कुमार और सुशील कुमार की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस ने इनके कुछ बैंक खातों की पहचान की है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर नेटवर्क के किराये और दूसरे संचालन संबंधी खर्चों के लिए किया जा रहा था. इन खातों के जरिए पैसों के लेन-देन और नेटवर्क के लाभार्थियों का पता लगाया जा रहा है.

इस मामले में 26 नवंबर 2026 को थाना क्राइम ब्रांच में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सर्वर और दूसरे डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है, ताकि ठगी के शिकार लोगों, पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और अपराध से जुड़े पैसों का पता लगाया जा सके. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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