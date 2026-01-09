दिल्ली: सरकारी प्रशासन की लापरवाही ने 45 वर्षीय व्यक्ति की ली जान, पेड़ की कटाई के दौरान हादसा

राजधानी दिल्ली के नारायणा विहार इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 45 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई. सरकारी एजेंसी द्वारा पेड़ की कटाई के दौरान गिरी भारी टहनी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

पश्चिमी दिल्ली डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने मीडिया को जानकारी जानकारी देते हुए बताया कि, 08 जनवरी को नारायणा पुलिस को सूचना मिली कि रिंग रोड पर एचडीएफसी बैंक के सामने एक राहगीर के ऊपर पेड़ गिर गया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई.

पेड़ की छंटाई के दौरान हुआ हादसा

जांच में सामने आया कि A-26, नारायणा विहार के सामने एक पीपल के पेड़ की छंटाई सरकारी एजेंसी द्वारा की जा रही थी. इसी दौरान नरायणा गांव निवासी 45 वर्षीय मुकेश सड़क से गुजर रहे थे. तभी पेड़ की कटी हुई एक बड़ी टहनी अचानक उनके ऊपर गिर गई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल मुकेश को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप

बताया जा रहा है कि पेड़ की छंटाई का कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से कराया जा रहा था. प्रारंभिक तौर पर सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत का कारण बनने समेत अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है.