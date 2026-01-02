NDMC 3 जनवरी को आयोजित कर रहा है सुविधा कैंप, दो घंटे में मिलेंगे कई विभागों की जानकारी

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) एक बार फिर नागरिकों से सीधे संवाद और त्वरित समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रही है. जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाला सुविधा कैंप नागरिक सेवाओं को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने का अवसर देगा. इसका उद्देश्य शिकायतों के निपटारे के साथ-साथ भरोसेमंद प्रशासन को और मज़बूत करना है.

एनडीएमसी का यह सुविधा कैंप शनिवार, 03 जनवरी 2026 को एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर, जय सिंह रोड, पालिका केंद्र के पास आयोजित किया जाएगा. कैंप का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. यह कार्यक्रम परिषद के नियमित नागरिक आउटरीच अभियानों की अहम कड़ी माना जा रहा है.

सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म की व्यवस्था

पालिका परिषद ने इस कैंप को सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में तैयार किया है. यहां नागरिक एक ही स्थान पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन जमा कर सकते हैं और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं पर सीधे बात कर सकते हैं. इससे अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इस सुविधा कैंप में क्षेत्र के निवासी, सर्विस यूज़र्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन और परिषद के मौजूदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी भाग ले सकते हैं. एनडीएमसी ने सभी स्टेकहोल्डर्स से मौके का लाभ उठाने की अपील की है.

कौन-कौन सी सेवाएं मिलेंगी

कैंप के दौरान बिजली से जुड़े नए कनेक्शन, लोड में बदलाव, नाम ट्रांसफर जैसी सेवाओं पर चर्चा की जा सकेगी. इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, कर्मचारियों की सर्विस संबंधी समस्याएं, पानी-बिजली बिल जमा करना, सफाई, कचरा प्रबंधन, सड़क मरम्मत, पेंशन योजनाएं, बारात घर और सार्वजनिक पार्कों की बुकिंग से जुड़े मामलों का समाधान भी किया जाएगा.

मौके पर मौजूद रहेंगे अधिकारी

एनडीएमसी के विभिन्न विभागों के अधिकारी विशेष हेल्पडेस्क के माध्यम से नागरिकों की सहायता करेंगे. इन डेस्क का उद्देश्य समयबद्ध और स्पष्ट समाधान देना है ताकि शिकायतों का निपटारा उसी दिन किया जा सके या प्रक्रिया को पूरी तरह समझाया जा सके.

यह सुविधा कैंप हर महीने के पहले शनिवार को एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाता है. इससे परिषद की पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक हितैषी प्रशासन की प्रतिबद्धता लगातार मज़बूत हो रही है.

डिजिटल समाधान भी उपलब्ध

फिजिकल कैंप के साथ-साथ एनडीएमसी ने “जन सुविधा पोर्टल” की भी शुरुआत की है. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और समाधान पर फीडबैक दे सकते हैं. पोर्टल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है.

एनडीएमसी ने साफ किया है कि फिजिकल और डिजिटल दोनों माध्यमों से सेवाओं को आसान, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नई दिल्ली के सभी निवासियों को समय पर, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नगर सेवाएं मिल सकें.