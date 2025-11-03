कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी लॉ छात्र को सिर्फ अटेंडेंस की कमी के कारण परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब अपने अटेंडेंस से जुड़े नियमों में बदलाव करे ताकि छात्रों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव न पड़े.

यह मामला 2016 में हुई लॉ छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या से जुड़ा था. सुशांतको कॉलेज ने अटेंडेंस कम होने की वजह से परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी थी. इस घटना के बाद कोर्ट ने खुद इस मामले पर ध्यान दिया था. अब कोर्ट ने इस केस को खत्म करते हुए साफ कहा कि सख्त अटेंडेंस नियम छात्रों में मानसिक तनाव और परेशानियों की वजह बन सकते हैं. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पढ़ाई में अटेंडेंस ज़रूरी है लेकिन इसे इतना सख्त नहीं बनाया जाना चाहिए कि किसी छात्र का करियर या जिंदगी उस पर निर्भर हो जाए. कोर्ट ने कहा कि किसी युवा की जान अनिवार्य अटेंडेंस नियमों की कीमत पर नहीं जानी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार कॉउंसिल को दिया अहम आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह अपने नियमों की समीक्षा करे और ऐसे विकल्प ढूंढे जिनसे छात्र पढ़ाई भी जारी रख सकें और मानसिक रूप से परेशान भी न हों. कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को शिकायत निवारण समिति बनानी होगी ताकि छात्रों की दिक्कतें समय पर सुलझाई जा सकें. अभी के लिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि देश के किसी भी लॉ कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थान में किसी छात्र को अटेंडेंस की कमी के कारण परीक्षा देने या आगे की पढ़ाई से नहीं रोका जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि कोई भी संस्थान बार काउंसिल द्वारा तय न्यूनतम सीमा से ज़्यादा सख्त नियम नहीं बना सकता.