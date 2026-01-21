Delhi News: आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि राजधानी के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि इन फैसलों का सीधा असर आम जनता की सुविधा, ट्रैफिक व्यवस्था और सूक्ष्म व लघु उद्योगों की मजबूती पर पड़ेगा. रेखा गुप्ता के मुताबिक, सरकार के ये निर्णय दिल्ली के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.

रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट ने एमबी रोड पर 6-लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर ₹1471 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी. यह एलिवेटेड रोड दक्षिण दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि एमबी रोड पर रोजाना भारी ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है. इस रोड के बनने से यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी, यात्रा का समय कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी. साथ ही प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि वाहनों को लंबे समय तक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा.

आज कैबिनेट के अहम फैसले



🔸 ₹1471 करोड़+ की लागत से एमबी रोड पर 6-लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी



Impact: दक्षिण दिल्ली को जाम से राहत और बेहतर कनेक्टिविटी



🔸 बादली और बवाना में आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होंगे



बादली और बवाना में आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होंगे

छोटे उद्योगों को मिलेगी आधुनिक सुविधाओं की ताकत

रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि कैबिनेट ने बादली और बवाना में आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इन केंद्रों का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSME) को सशक्त बनाना है. छोटे उद्योगों को अक्सर आधुनिक मशीनें, टेस्टिंग लैब और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं खुद से जुटाने में भारी निवेश करना पड़ता है, जो उनके लिए मुश्किल होता है.

एक ही छत के नीचे मशीन, टेस्टिंग और ट्रेनिंग की सुविधा

रेखा गुप्ता के अनुसार, इन कॉमन फैसिलिटी सेंटरों के माध्यम से उद्योगों को आधुनिक मशीनरी, गुणवत्ता जांच के लिए टेस्टिंग लैब और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी. इससे छोटे उद्यमी बिना बड़े खर्च के अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधार सकेंगे और बाजार में प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे. इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा.

कुल मिलाकर, आज के कैबिनेट फैसले दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल हैं. आने वाले समय में इन योजनाओं से आम लोगों और उद्यमियों—दोनों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.