दिल्ली: शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, 2 डिब्बे पटरी से उतरे

दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास बुधवार (10 दिसंबर) को बड़ा हादसा होने से टल गया. रेलवे स्टेशन से कुछ दूर एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई. यहां ट्रेन के दो डिब्बे अचानक रेलवे ट्रैक से उतर गए.

वहीं गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. बताया जा रहा है कि ट्रेन शकूरबस्ती से निकली थी तभी यह हादसा हुआ.