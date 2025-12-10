एक्सप्लोरर
दिल्ली: शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, 2 डिब्बे पटरी से उतरे
Delhi News: दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर दो डिब्बे पटरी से उतर गए. गनीमत ये रही कि यहां बड़ा हादसा टल गया. इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास बुधवार (10 दिसंबर) को बड़ा हादसा होने से टल गया. रेलवे स्टेशन से कुछ दूर एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई. यहां ट्रेन के दो डिब्बे अचानक रेलवे ट्रैक से उतर गए.
वहीं गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. बताया जा रहा है कि ट्रेन शकूरबस्ती से निकली थी तभी यह हादसा हुआ.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
हिमाचल प्रदेश
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
Advertisement
दिल्ली NCR
7 Photos
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कैबिनेट संग स्वर्ण मंदिर में की सेवा, धोए झूठे बर्तन, देखें तस्वीरें
दिल्ली NCR
8 Photos
दिल्ली ब्लास्ट: आंखों से आंसू, अपनों को खोने का गम, मृतकों के परिजनों की तस्वीरों में सिर्फ दर्द!
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL