दिल्ली: शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, 2 डिब्बे पटरी से उतरे

दिल्ली: शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, 2 डिब्बे पटरी से उतरे

Delhi News: दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर दो डिब्बे पटरी से उतर गए. गनीमत ये रही कि यहां बड़ा हादसा टल गया. इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Dec 2025 02:54 PM (IST)
दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास बुधवार (10 दिसंबर) को बड़ा हादसा होने से टल गया. रेलवे स्टेशन से कुछ दूर एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई. यहां ट्रेन दो डिब्ब अचानक रेलवे ट्रैक से उतर गए.

वहीं गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. बताया जा रहा है कि ट्रेन शकूरबस्ती से निकली थी तभी यह हादसा हुआ.

Published at : 10 Dec 2025 02:54 PM (IST)
DELHI NEWS Shakurbasti Railway Station
