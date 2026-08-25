Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 5 स्टार होटल में सुसाइड, चौथी मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान

दिल्ली: 5 स्टार होटल में सुसाइड, चौथी मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान

दिल्ली के 5 स्टार होटल में 37 वर्षीय दिविज मारिया ने 4th फ्लोर के पूल साइड से कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक, युवक की नौकरी 6 महीने पहले छूट गई थी और वह डिप्रेशन का शिकार था.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 25 Aug 2026 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi News) के वीवीआईपी इलाके में स्थित एक नामी 5-स्टार होटल में मंगलवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. नई दिल्ली के पांच सितारा होटल की चौथी मंजिल के पूल साइड से कूदकर 37 वर्षीय दिविज मारिया (Divij Maria) नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

 नौकरी छूटी, डिप्रेशन से हार गया दिविज

पार्लियामेंट स्ट्रीट (संसद मार्ग) पुलिस स्टेशन को दोपहर 3 बजे के बाद होटल से एक पीसीआर कॉल (PCR Call) मिली थी, जिसमें बताया गया कि एक शख्स ने पूल साइड से छलांग लगा दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई है, वह बेहद दर्दनाक है. पुलिस के मुताबिक, दिविज मारिया शादीशुदा था और गुरुग्राम (Gurugram) की एक कंपनी में काम करता था. लेकिन करीब 6 महीने पहले उसकी नौकरी छूट गई थी. नौकरी जाने के बाद से ही वह भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा था और पिछले कुछ महीनों से उसका डिप्रेशन (Depression) का इलाज भी चल रहा था.

दिल्ली का भविष्य तय करने वाली बैठक में हम बाहर क्यों? कांग्रेस ने LG से रखी ये मांग

RML अस्पताल में मृत घोषित, फोरेंसिक जांच शुरू

हादसे के तुरंत बाद लहूलुहान हालत में दिविज को पास के आरएमएल अस्पताल (RML Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया (Brought Dead). घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (Post-mortem) के लिए सुरक्षित रखवा दिया है. फिलहाल, संसद मार्ग थाना पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मृतक के परिजनों व होटल स्टाफ से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

अरविंद केजरीवाल बोले, 'अगर BJP एक बार यूपी हार जाए तो...'

Published at : 25 Aug 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: 5 स्टार होटल में सुसाइड, चौथी मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान
दिल्ली: 5 स्टार होटल में सुसाइड, चौथी मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान
दिल्ली NCR
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
दिल्ली NCR
दिल्ली का भविष्य तय करने वाली बैठक में हम बाहर क्यों? कांग्रेस ने LG से रखी ये मांग
दिल्ली का भविष्य तय करने वाली बैठक में हम बाहर क्यों? कांग्रेस ने LG से रखी ये मांग
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल बोले, 'अगर BJP एक बार यूपी हार जाए तो...'
अरविंद केजरीवाल बोले, 'अगर BJP एक बार यूपी हार जाए तो...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'हैवान' का रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेलर आउट! 18 साल बाद पर्दे पर आमने-सामने भिड़े अक्षय और सैफ (25.08.26)
CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के 20 बागी सांसदों पर संकट, स्पीकर ने कहा- '7 दिनों के भीतर...'
TMC के 20 बागी सांसदों की बढ़ीं मुश्किलें, लोकसभा सचिवालय ने मांगा जवाब
मध्य प्रदेश
विजय शाह पर सरकार का फैसला, Col सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान
विजय शाह पर सरकार का फैसला, Col सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान
क्रिकेट
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
इंडिया
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से मांगी राहत, कहा- 'ज्यादा आमदनी वालों...'
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से कहा- फैसले को लागू करने में छूट दें
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम
IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम
इंडिया
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
टेक्नोलॉजी
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget