Delhi News: हजारों खादी कारीगरों के लिए बड़ी खुशखबरी, ई-कैटलॉग से मिलेगी ऑनलाइन पहचान

Delhi News: हजारों खादी कारीगरों के लिए बड़ी खुशखबरी, ई-कैटलॉग से मिलेगी ऑनलाइन पहचान

Delhi News In Hindi: दिल्ली खादी बोर्ड ने 'दिल्ली खादी कौशल विकास योजना' शुरू की है, जिससे 16,000 कारीगरों को लाभ होगा. उन्हें आधुनिक तकनीक, डिजाइन और मार्केटिंग की ट्रेनिंग मिलेगी.

By : बलराम पांडेय | Edited By: जतिन राय | Updated at : 26 Feb 2026 07:52 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने राजधानी के कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. बोर्ड की बैठक में 'दिल्ली खादी कौशल विकास योजना' को लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है. इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में काम कर रहे हजारों खादी कारीगरों और उनके परिवारों को सम्मान, स्थायी आमदनी और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा देना है.

बोर्ड के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस योजना से दिल्ली के 16 हजार से अधिक कारीगरों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे करीब 16 हजार परिवारों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा.

 आधुनिक तकनीक, डिजाइन और मार्केटिंग की मिलेगी ट्रेनिंग

योजना के तहत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने उत्पादों को बाजार में बेहतर तरीके से बेच सकें और उन्हें उचित दाम मिल सके. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कारीगरों को नई जानकारी और कौशल से जोड़ना जरूरी हो गया है.

 ई-कैटलॉग से मिलेगी ऑनलाइन पहचान

इस योजना की एक खास बात यह है कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले हर कारीगर को एक ई-कैटलॉग दिया जाएगा. यह ई-कैटलॉग उनके उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने में मदद करेगा, जिससे दिल्ली के कारीगर सीधे ग्राहकों और व्यापारियों से जुड़ सकेंगे. बताया जा रहा है कि देश के किसी भी राज्य के खादी बोर्ड में इस तरह की पहल पहली बार की जा रही है.

 गांधी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को नई उड़ान

खादी और ग्रामोद्योग महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत के विचार से जुड़ा हुआ है. खादी न केवल रोजगार का साधन है बल्कि यह देश की पहचान और परंपरा भी है. ऐसे में दिल्ली खादी बोर्ड की यह नई योजना खादी क्षेत्र को नई ताकत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 26 Feb 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Delhi Khadi Board
