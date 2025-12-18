हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनामी एयर लाइन कंपनियों में नौकरी का झांसा, दिल्ली पुलिस ने किया फर्जी जॉब रैकेट का पर्दाफाश

नामी एयर लाइन कंपनियों में नौकरी का झांसा, दिल्ली पुलिस ने किया फर्जी जॉब रैकेट का पर्दाफाश

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने एयर विस्तारा में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना रोहित मिश्रा को गिरफ्तार किया. आरोपी युवाओं को फर्जी ईमेल और मोबाइल से नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठता था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Dec 2025 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की साइबर पुलिस ने एक बड़े फर्जी जॉब रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एयर इंडिया विस्तारा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से युवाओं को ई-मेल और मोबाइल के जरिए एयरलाइन में नौकरी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता रीतू सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें careers@airvistara.com नाम की ई-मेल आई थी. जिसमें एयरवेज विस्तारा में नौकरी का ऑफर दिया गया था. इसके बाद एक मोबाइल नंबर से संपर्क कर उनसे जॉब प्रोसेसिंग फीस, यूनिफॉर्म चार्ज और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर पैसे मांगे गए. भरोसा होने पर पीड़िता ने रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ.

दिल्ली पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस में खुलासा

दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन साइबर शाहदरा में FIR दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तकनीकी सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण किया. जांच के दौरान पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही और गाजियाबाद के आदित्य वर्ल्ड सिटी से रोहित मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें ठगी में इस्तेमाल किया गया बैंक अकाउंट, फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल और एयरलाइन का लोगो लगा हुआ था. इसके अलावा फर्जी लेटर ऑफ इंटेंट, क्यू आर कोड और अन्य जाली दस्तावेज भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल वह लोगों को नौकरी का झांसा देने में करता था.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी कई ठगी के मामलों में शामिल रह चुका है और दिल्ली क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ पुराने केस दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है. साथ ही ठगी की रकम की मनी ट्रेल भी खंगाली जा रही है.

Published at : 18 Dec 2025 09:48 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
विश्व
भारत के दिए जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में पाकिस्तान! मुरीद एयरबेस पर तिरपाल डालकर क्या कर रहा?
भारत के दिए जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में PAK! मुरीद एयरबेस पर तिरपाल डालकर क्या कर रहा?
क्रिकेट
IND vs SL U19 Asia Cup: अंडर-19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
U19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
Tutak Tutak Tutiyan और Gur Nalon Ishq Mitha के पीछे की ORIGINAL आवाज! | Malkit Singh Interview
370 रुपये का विवाद...संसद में Gandhi और Ram आमने-सामने | VB-G RAM G Bill Vs MGNREGA
Rajasthan News: उदयपुर में दिखा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने पकड़ा तब लोगों ने ली राहत की सांस
Nitish Kumar Hijab Row: नीतीश कुमार ने खींचा जिस लड़की का हिजाब उसने क्यों छोड़ा बिहार? |ABPLIVE
VB–G RAM G Bill: भारी हंगामे के बीच लोकसभा कल तक स्थगित | Parliament Session | Opposition
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
