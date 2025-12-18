नामी एयर लाइन कंपनियों में नौकरी का झांसा, दिल्ली पुलिस ने किया फर्जी जॉब रैकेट का पर्दाफाश

दिल्ली पुलिस की साइबर पुलिस ने एक बड़े फर्जी जॉब रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एयर इंडिया विस्तारा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से युवाओं को ई-मेल और मोबाइल के जरिए एयरलाइन में नौकरी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता रीतू सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें careers@airvistara.com नाम की ई-मेल आई थी. जिसमें एयरवेज विस्तारा में नौकरी का ऑफर दिया गया था. इसके बाद एक मोबाइल नंबर से संपर्क कर उनसे जॉब प्रोसेसिंग फीस, यूनिफॉर्म चार्ज और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर पैसे मांगे गए. भरोसा होने पर पीड़िता ने रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ.

दिल्ली पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस में खुलासा

दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन साइबर शाहदरा में FIR दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तकनीकी सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण किया. जांच के दौरान पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही और गाजियाबाद के आदित्य वर्ल्ड सिटी से रोहित मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें ठगी में इस्तेमाल किया गया बैंक अकाउंट, फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल और एयरलाइन का लोगो लगा हुआ था. इसके अलावा फर्जी लेटर ऑफ इंटेंट, क्यू आर कोड और अन्य जाली दस्तावेज भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल वह लोगों को नौकरी का झांसा देने में करता था.



दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी कई ठगी के मामलों में शामिल रह चुका है और दिल्ली क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ पुराने केस दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है. साथ ही ठगी की रकम की मनी ट्रेल भी खंगाली जा रही है.