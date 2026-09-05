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राजस्थान से दिल्ली आया पति, होटल में पत्नी को बुलाया और फिर...

वारदात के बाद दोनों कमरे के अंदर ही पड़े रहे. अगली सुबह कमरे से किसी तरह की गतिविधि नजर नहीं आने पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 05 Sep 2026 08:33 PM (IST)
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पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में बुधवार को एक होटल का कमरा खौफनाक वारदात का गवाह बन गया. यहां पति ने कथित तौर पर चाकू से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की. होटल कर्मचारियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कमरे से बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं आरोपी पति की हालत गंभीर बनी हुई है.

मृतका की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी 26 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति प्रकाश सिंह राजस्थान के फोलदीपुर का रहने वाला 27 वर्षीय युवक है. दोनों की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी. शादी के बाद दोनों लगभग एक महीने तक राजस्थान में साथ रहे, लेकिन इसके बाद उनके बीच विवाद बढ़ने लगा.

पति से अनबन के बाद दिल्ली आ गई थी शिवानी

लगातार बढ़ते मनमुटाव के बीच शिवानी राजस्थान छोड़कर दिल्ली आ गई थी. उसने पुरानी दिल्ली में किराये पर कमरा लिया और यहां एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी. हालांकि पति-पत्नी के बीच बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई थी. दोनों वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे.

मिलने के लिए पति बना रहा था दबाव

पुलिस की जांच में सामने आया है कि प्रकाश लगातार शिवानी से दिल्ली में मिलने के लिए कह रहा था. बुधवार को वह राजस्थान से दिल्ली पहुंचा और शिवानी को फोन कर होटल में मिलने के लिए बुलाया. पुलिस को आशंका है कि प्रकाश पहले से ही किसी वारदात की योजना बनाकर दिल्ली आया था. हालांकि हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है.

सुबह कमरे से नहीं आई आवाज, होटल स्टाफ को हुआ शक

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट के मुताबिक, प्रकाश और शिवानी बुधवार दोपहर करीब 3.20 बजे लाहौरी गेट इलाके के प्रिंस होटल में पहुंचे थे. दोनों के कमरे में जाने के कुछ समय बाद ही प्रकाश ने शिवानी पर चाकू से हमला कर दिया. महिला के पेट और छाती पर चाकू के वार के निशान मिले हैं.

वारदात के बाद दोनों कमरे के अंदर ही पड़े रहे. अगली सुबह कमरे से किसी तरह की गतिविधि नजर नहीं आने पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ. उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे को खुलवाया तो अंदर का दृश्य देखकर होश उड़ गए.

खून से लथपथ मिली शिवानी, बेहोश पड़ा था पति

पुलिस के मुताबिक, कमरे के अंदर शिवानी खून से लथपथ हालत में मिली, जबकि प्रकाश बेहोश पड़ा था. दोनों को तत्काल एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रकाश का इलाज शुरू किया गया. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस अब प्रकाश के होश में आने का इंतजार कर रही है, ताकि उससे घटना को लेकर पूछताछ की जा सके. साथ ही दोनों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उनकी कॉल हिस्ट्री, चैट और मैसेज खंगाले जा रहे हैं. जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पति-पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद होटल के कमरे में यह खौफनाक वारदात हो गई.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

शिवानी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मोर्चरी भेज दिया है. पुलिस होटल से जुड़े साक्ष्यों और दोनों के मोबाइल डेटा की जांच कर रही है. फिलहाल हत्या की वजह पूरी तरह सामने नहीं आई है और आरोपी के बयान के बाद जांच में कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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