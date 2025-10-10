दिल्ली के द्वारका सेक्टर-3 में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ली महिला की जान, चालक मौके से फरार

दिल्ली के द्वारका सेक्टर-3 में गुरुवार को सड़क पर बने गहरे गड्ढे ने एक महिला की जान ले ली. तेज रफ्तार से गुजर रहा रोड़ी से लदा ट्रक अचानक असंतुलित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से पास से गुजर रही रेणु देवी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रक को किनारे करवा कर यातायात बहाल कराया.

पलटा ट्रक और कुचल गयी महिला, चालक फरार

डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि, घटना द्वारका सेक्टर-3 के मोड़ के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर बने गड्ढे की वजह से पलट गया. ट्रक के पलटते ही एक महिला रेणु देवी उसकी चपेट में आ गईं, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही बिंदापुर थाना पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस के अनुसार, ट्रक रेत और रोड़ी से लदा हुआ था और दुर्घटना के बाद चालक वहां से फरार हो गया. क्रेन की मदद से ट्रक को उठाकर सड़क के किनारे किया गया, जिसके नीचे से महिला का शव बरामद हुआ. मृतका की पहचान रेणु देवी के रूप में हुई. पुलिस ने बताया कि मृतका द्वारका सेक्टर-3 की जेजे कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थीं.

उनके पति शिवम चौधरी एक लोन कंपनी में सुरक्षा कर्मी हैं. सात बच्चों की मां रेणु देवी घर से कुछ ही दूरी पर चाय की दुकान चलाती थीं और आसपास के घरों में घरेलू सहायिका का काम भी करती थीं.

सड़क की हालत बनी हादसे की वजह

प्राथमिक जांच में पुलिस ने खराब सड़क और गहरे गड्ढे को इस दर्दनाक हादसे का कारण माना है. सूत्रों के मुताबिक, मोड़ के पास बने गड्ढे में तेज रफ्तार ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया. उसी दौरान रेणु देवी घर लौट रही थीं और ट्रक के मलबे की चपेट में आ गईं. पुलिस अब ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार चालक की पहचान की कोशिश में जुट गई है.