दिल्ली से नेपाल तक चोरी के मोबाइल का गिरोह बेनकाब, 2 आरोपी गिरफ्तार, 10 साल से चल रहा था खेल!

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चोरी के मोबाइल फोनों को नेपाल भेजने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 40 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. बताया जा रहा है कि यह गिरोह पिछले कई सालों से सक्रिय था और अब तक हजारों मोबाइल नेपाल में बेच चुका है.

डिलीवरी के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई

पिछले करीब दो महीनों से क्राइम ब्रांच की टीम चोरी के मोबाइल फोन नेपाल भेजे जाने की सूचना पर नजर रख रही थी. लगातार निगरानी और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने इस नेटवर्क के सप्लायर और रिसीवर दोनों को ट्रेस कर लिया.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने ईस्ट दिल्ली के क्राउन प्लाजा पार्किंग के पास जाल बिछाया और मोहम्मद शहनवाज उर्फ शानू को पकड़ा. जिसमें उसके पास से 6 चोरी के मोबाइल मिले. इसी दौरान दूसरे आरोपी मोहम्मद रिजवान को भी गिरफ्तार किया गया, जो लाल ट्रॉली बैग में 34 मोबाइल लेकर गाजीपुर से नेपाल बॉर्डर जाने वाली बस पकड़ने वाला था. पुलिस ने उसे भागने से कुछ मिनट पहले ही पकड़ लिया था.

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चोरी के मोबाइल नेपाल में महंगे दामों पर बेचता था आरोपी

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि बरामद 40 मोबाइल में से 6 अलग-अलग चोरी के मामलों से जुड़े हैं, जबकि 34 मोबाइल फोन गुमशुदगी की रिपोर्ट में दर्ज थे. पुलिस के मुताबिक आरोपी रिजवान दिल्ली में चोरी के मोबाइल सस्ते में खरीदकर नेपाल में महंगे दामों पर बेचता था और हर फोन पर उसे करीब 3 से 4 हजार रुपये का फायदा होता था. पूछताछ में उसने बताया कि पिछले 10 साल में वह हजारों मोबाइल नेपाल में बेच चुका है और वहीं उसने अपनी दुकान भी खोल ली थी.

आरोपियों पर पहले से 7 मामले दर्ज

शहनवाज पहले भी चोरी और आर्म्स एक्ट के 7 मामलों में शामिल रह चुका है. वहीं रिजवान पर भी उत्तर प्रदेश में चोरी और मारपीट के मामले दर्ज हैं. करीब 15 साल पहले वह नेपाल चला गया था और फिर वहीं बस गया.

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