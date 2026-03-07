Delhi News: दिल्ली में बीते 15 घंटे में आग की 4 घटनाएं, तीन लोगों की मौत, सदर बाजार से रिठाला तक मचा हड़कंप
Delhi News In Hindi: राजधानी में पिछले 15 घंटे में चार अलग-अलग जगहो पर आग लगी है. जिसमें सदर बाजार की इमारत, रिठाला की झुग्गी, महिपालपुर के वेयरहाउस और संगम विहार में चलती बस शामिल है.
राजधानी में बीते करीब 15 घंटे के भीतर आग की चार अलग-अलग घटनाओं ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया. सदर बाजार की एक इमारत, रिठाला की झुग्गी बस्ती, महिपालपुर के वेयरहाउस और संगम विहार में चलती बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. इन हादसों में दो मजदूरों और एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि करोड़ों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया.
सदर बाजार की इमारत में आग, दो मजदूरों की दर्दनाक मौत
राजधानी के व्यस्त सदर बाजार इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई. इमारत में प्लास्टिक के खिलौने, रबर की गेंद, चूड़ियां, पर्स और बिंदी जैसे सामान का गोदाम बना हुआ था. आग इतनी तेज थी कि छत पर बने टिन शेड में मिले दोनों शव बुरी तरह झुलस गए और शुरुआत में उनकी पहचान तक संभव नहीं हो सकी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाद में उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई.
आग बुझाने के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा. देर रात भीड़ ने दमकल विभाग और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे दमकल गाड़ियों के शीशे टूट गए. स्थानीय लोगों का आरोप था कि इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकालने में पर्याप्त तेजी नहीं दिखाई जा रही है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को मौके से हटाना पड़ा.
डीएनए टेस्ट से होगी शवों की अंतिम पहचान
हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मजदूरों की पहचान शंकर राय (55) और राम विशेष (35) के रूप में की गई है. पुलिस के अनुसार दोनों के शव इतने अधिक झुलस गए थे कि पहचान करना बेहद मुश्किल था. इसलिए अब परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर शवों का मिलान कराया जाएगा, ताकि औपचारिक रूप से पहचान सुनिश्चित की जा सके.
जिस इमारत में आग लगी, उसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार और मंजिलें थीं. सबसे ऊपर टिन शेड वाली पांचवीं मंजिल पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था. कुछ मजदूर वहीं रहते भी थे. घटना के समय कई ट्रकों का माल भी इमारत में मौजूद था, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया.
तड़के तक चला रेस्क्यू, दिनभर जारी रहा कूलिंग ऑपरेशन
दमकल विभाग की लगातार कोशिशों के बाद गुरुवार तड़के करीब 3.20 बजे आग पर काबू पाया जा सका. इसके बाद भी दिनभर कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका खत्म हो सके. पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बताया जा रहा है कि इमारत में जरूरत से ज्यादा माल भरा हुआ था. ऊपर जाने के लिए बनी सीढ़ियां बेहद संकरी थीं और वहां भी सामान रखा हुआ था. आग लगने के बाद यह रास्ता भी बंद हो गया, जिससे ऊपर मौजूद लोग फंस गए. हालांकि दमकलकर्मियों ने समय रहते कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
संगम विहार में चलती डीटीसी बस में लगी आग
जान गंवाने वाले शंकर राय और राम विशेष माल ढुलाई का काम करते थे और अक्सर इमारत की छत पर बने टिन शेड में सोते थे. हादसे के वक्त भी दोनों वहीं मौजूद थे. बताया जा रहा है कि अधिकतर मजदूर होली मनाने अपने गांव गए हुए थे. अगर वे भी इमारत में मौजूद होते तो मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी.
राजधानी के संगम विहार इलाके में बत्रा अस्पताल बस स्टैंड के पास दोपहर करीब 12:57 बजे एक डीटीसी बस में अचानक आग लग गई. चालक और कंडक्टर ने तुरंत बस रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, हालांकि आग की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया.
रिठाला की झुग्गी बस्ती में लगी आग, किशोरी की मौत
उधर रिठाला गांव के पास स्थित बंगाली बस्ती की झुग्गियों में देर रात भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आकर करीब 70 झुग्गियां जल गईं और लाखों रुपये का सामान राख हो गया. राहत और बचाव अभियान के दौरान 17 वर्षीय रानी खातून का झुलसा हुआ शव मिला, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी.
पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 4:15 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग के दौरान कई गैस सिलेंडर फटने की आवाजें भी सुनाई दीं. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि आग किस वजह से और किस दिशा से शुरू हुई थी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL