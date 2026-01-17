दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर फोरेंसिक रिपोर्ट को लेकर सियासी घमासान मच गया है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तीखा जवाब दिया है. उन्होंने बीजेपी पर आधे सच के सहारे माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "इस पूरी कवायद का नतीजा वही निकला, जिसकी उन्हें पहले से उम्मीद थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई. भारद्वाज ने दावा किया कि बीजेपी किस तरह से सोचती है, आप उनकी रग-रग से वाकिफ है."

आप नेता ने आगे कहा," उन्होंने तीन दिन पहले ही बता दिया था कि रिपोर्ट में क्या आने वाला है." उन्होंने आरोप लगाया कि आधे सच का सहारा लिया जाएगा और उसी आधे सच पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी. उनके मुताबिक, सुबह की प्रेस वार्ता में वही देखने को मिला.

पंजाब और दिल्ली फोरेंसिक रिपोर्ट की तुलना

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब की फोरेंसिक रिपोर्ट ने जो कहा, लगभग वही बात दिल्ली की रिपोर्ट में भी सामने आई है. उन्होंने बताया कि पंजाब की रिपोर्ट ने साफ कहा था कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ. लेकिन दिल्ली में सरकार या केंद्र सरकार के अफसरों पर दबाव बनाकर रिपोर्ट को घुमा-फिराकर पेश किया गया.

उन्होंने सवाल उठाया कि फोरेंसिक रिपोर्ट का मकसद यह बताना था कि आतिशी द्वारा कौन से शब्द बोले गए. मगर इस अहम मुद्दे पर रिपोर्ट पूरी तरह चुप है. भारद्वाज ने कहा कि अगर सच में गुरु शब्द बोला गया होता, तो रिपोर्ट साफ-साफ लिख देती.

आधे सच से इज्जत बचाने की कोशिश

आप नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी आधे सच की रिपोर्ट लाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि आप इस वीडियो को जगह-जगह चलाकर बीजेपी को एक्सपोज करेगी और जनता को बताएगी कि किस तरह हिंदुओं और सिखों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज स्पीकर के शब्दों ने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि स्पीकर ने राजनीतिक बातें कहीं, इसलिए अब राजनीतिक आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है.

कपिल मिश्रा को दो दिन का अल्टीमेटम

उन्होंने कपिल मिश्रा को दो दिन का समय देते हुए कहा कि वह दरबार साहब जाकर माफी मांगें. साथ ही कहा कि CBI या NIA से जिसकी भी जांच करानी हो, करा लें. जांच में सुनना कान से ही है, जनता को सुना दें कि गुरु शब्द कहां इस्तेमाल हुआ.

असली मुद्दा गायब है और बातों को घुमाया जा रहा- भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जांच उस वीडियो की होनी चाहिए थी, जिसे कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर डाला है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोई लिख कर दे देता है और भाजपा के नेता पढ़ कर सुना देते हैं. असली मुद्दा गायब है और बातों को गोल-मोल घुमाया जा रहा है.

फोरेंसिक जांच में गुरु शब्द आखिर कहां है- वीरेंद्र सचदेवा

आप नेता ने कहा कि अब वीरेंद्र सचदेवा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ करें कि फोरेंसिक जांच में गुरु शब्द आखिर कहां है. उन्होंने दो टूक कहा कि जब शब्द बोले ही नहीं गए, तो रिपोर्ट में उसके होने का सवाल ही नहीं उठता.

