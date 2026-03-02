Delhi News: नेताजी सुभाष विहार के पास गोदाम में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

दिल्ली के टिकरी इलाके में सोमवार (2 मार्च) सुबह एक गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने आठ दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं. डीएफएस एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

हमें टिकरी के नेताजी सुभाष विहार इलाके के पास सुबह 7 बजकर 49 मिनच पर आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने और उसे आस-पास की बिल्डिंगों में फैलने से रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं. इससे पहले 25 फरवरी को भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें दिल्ली के कीर्ति नगर में लक्कड़ मंडी में एक प्लाईवुड गोदाम और आस-पास की दुकानों में आग लग गई थी.