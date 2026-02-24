दिल्लीः बच्चों से कराता था चोरी, खुद रखता था माल, विदेशी से डॉलर चोरी का खुलासा

दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में विदेशी नागरिक से हजारों डॉलर की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. वारदात में बच्चों का इस्तेमाल किया गया था और पूरी साजिश उन्हीं के पिता ने रची थी.

दरअसल, यह मामला 15 जनवरी 2026 का है. उज्बेकिस्तान का एक नागरिक अपनी नाबालिग बेटी के कैंसर के इलाज के लिए गुरुग्राम आया हुआ था. वह परिवार के साथ दिल्ली के जामा मस्जिद मार्केट घूमने और खरीदारी करने पहुंचा था. उसके स्लिंग बैग में 100 डॉलर के 72 नोट यानी कुल 7200 अमेरिकी डॉलर रखे थे. भीड़भाड़ का फायदा उठाकर पूरी रकम पार कर दी गई.

CCTV से हुई बच्चों की पहचान

विदेशी नागरिक और उसकी बेटी की गंभीर बीमारी को देखते हुए पुलिस ने मामले को संवेदनशील मानकर तुरंत जांच शुरू की. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी निगरानी के जरिए दो नाबालिग भाई-बहन की पहचान हुई, जो न्यू सीलमपुर के रहने वाले हैं.

पिता ही था मास्टरमाइंड

जांच में खुलासा हुआ कि दोनों बच्चे अपने पिता के कहने पर चोरी करते थे. पिता खुद इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था. वह बच्चों से वारदात करवाता और चोरी की रकम खुद अपने पास रख लेता ताकि सीधे तौर पर उसका नाम सामने न आए. पूछताछ में पता चला कि आरोपी पहले भी लूट के एक गंभीर मामले में शामिल रह चुका है और बच्चों के खिलाफ भी अलग-अलग थानों में चोरी के मामले दर्ज हैं.

98 फीसदी रकम बरामद

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और दोनों नाबालिगों को भी पकड़ लिया. बरामदगी में आरोपी पिता से 2500 अमेरिकी डॉलर और पीड़ित का एटीएम कार्ड मिला. घर की तलाशी में 4000 अमेरिकी डॉलर और बरामद हुए. चोरी की रकम से खरीदा गया करीब 48 हजार रुपये का मोबाइल फोन और 4700 रुपये नकद भी जब्त किए गए. कुल मिलाकर करीब 7082 अमेरिकी डॉलर की रिकवरी हुई, जो चोरी गई रकम का लगभग 98 फीसदी है.