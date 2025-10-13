दिल्ली में नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों का माल जब्त, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने गोकुलपुरी, ईस्ट दिल्ली में एक बड़े पैमाने पर नकली ल्यूब्रिकेंट और मोटर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया. इस छापेमारी में लगभग चार हजार लीटर नकली इंजन ऑयल और कंपनी के ब्रांड की नकली पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई. मुख्य साजिशकर्ता नवीण सिंघल उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली पुलिस को 12 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि ईस्ट गोकुलपुरी में नकली तेल और डुप्लीकेट पैकेजिंग सामग्री का निर्माण और भंडारण किया जा रहा है. जानकारी के आधार दिल्ली पुलिस ने टीम का गठन किया . जांच में पता चला कि नवीण सिंघल के नेतृत्व में यह फैक्ट्री 4 मजदूरों के साथ चल रही थी.

' नकली ऑयल बेचकर कमाते थे करीब 5 लाख रुपये '

आरोपी साल 2004 से इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त थे. वे मोटर ऑयल, खाली बोतलें, स्टिकर और पैकेजिंग सामग्री स्थानीय सप्लायर से लेकर नकली ऑयल भरते और TVS, JCB, Tata Motors जैसे ब्रांड के नाम पर बेचते थे. औसतन, आरोपी हर महीने 8,000 से 10,000 लीटर नकली ऑयल बेचकर करीब 5 लाख रुपये कमाते थे.

'पुलिस ने छापेमारी में बरामद किया भारी खेप'

दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में कार्टन भरी हुई तेल की बोतल, बड़े लोहे के ड्रम, कई खाली बकेट, कैप, लेबल और पैकिंग कार्टन जब्त किए. इसके अलावा, नकली पैकेजिंग बनाने की मशीन, सीलिंग, हीटिंग और प्रिंटिंग उपकरण भी मिले. नवीण सिंघल पहले भी तीन मामलों में शामिल रहे हैं, जिनमें 2004, 2021 और 2022 की शिकायत शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच जारी है और फैक्ट्री के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के इस सिंडिकेट और कितने लोग शामिल है.