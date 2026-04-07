दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी नामांकन प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता नजर आया, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कथित भेदभाव और मनमानी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि विभाग की नई प्रक्रिया से बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को नजरअंदाज किया जा रहा है.

केवल JRF उम्मीदवारों को मौका, बाकी छात्रों में नाराजगी

हिंदी विभाग द्वारा जारी नोटिस में साफ किया गया कि पीएचडी में प्रवेश सिर्फ जेआरएफ (JRF) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही मिलेगा. इस फैसले से नेट (NET) और 'ओनली फॉर पीएचडी' क्वालीफाई अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया, जिससे छात्रों में गहरा असंतोष फैल गया है.

विभाग में पीएचडी के लिए कुल 125 सीटें खाली हैं, जबकि 150 जेआरएफ योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है. दूसरी ओर, यूजीसी नियमों के मुताबिक 500 से अधिक नेट और 'ओनली फॉर पीएचडी' योग्य अभ्यर्थी भी प्रवेश के पात्र हैं. ऐसे में चयन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं.

विभागाध्यक्ष ने दिया पुराने नियम लागू करने का का आश्वासन

अभाविप ने मांग रखी कि पहले की तरह इस बार भी जेआरएफ के साथ-साथ नेट और 'ओनली फॉर पीएचडी' अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में उचित और अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए. परिषद का कहना है कि इससे सभी योग्य छात्रों को समान अवसर मिल सकेगा और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहेगी.

दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई के मंत्री अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार तुरंत बंद होना चाहिए और सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए. प्रदर्शन के बाद अभाविप कार्यकर्ताओं ने विभागाध्यक्ष सुधा सिंह को ज्ञापन सौंपा. विभागाध्यक्ष ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि प्रवेश प्रक्रिया को पूर्व नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा. इस आश्वासन के बाद फिलहाल छात्रों में राहत का माहौल देखा गया.

नियमों के खिलाफ प्रक्रिया पर गंभीर आरोप

अभाविप दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अभिनव चौधरी ने कहा कि हिंदी विभाग की मौजूदा प्रवेश प्रक्रिया न केवल यूजीसी के मानकों के खिलाफ है, बल्कि यह हजारों योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का भी उल्लंघन करती है. छात्र संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित नहीं किए गए, तो छात्रहित में आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा.