हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: DU में PhD एडमिशन को लेकर हिंदी विभाग घिरा, JRF तक सीमित प्रक्रिया पर ABVP का प्रदर्शन

Delhi News: DU में PhD एडमिशन को लेकर हिंदी विभाग घिरा, JRF तक सीमित प्रक्रिया पर ABVP का प्रदर्शन

DU News In Hindi: दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी नामांकन प्रक्रिया पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर प्रदर्शन किया. क्योंकि इस नई प्रक्रिया में अभ्यर्थियों नजरअंदाज हो रहे हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 07 Apr 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी नामांकन प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता नजर आया, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कथित भेदभाव और मनमानी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि विभाग की नई प्रक्रिया से बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को नजरअंदाज किया जा रहा है.

केवल JRF उम्मीदवारों को मौका, बाकी छात्रों में नाराजगी

हिंदी विभाग द्वारा जारी नोटिस में साफ किया गया कि पीएचडी में प्रवेश सिर्फ जेआरएफ (JRF) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही मिलेगा. इस फैसले से नेट (NET) और 'ओनली फॉर पीएचडी' क्वालीफाई अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया, जिससे छात्रों में गहरा असंतोष फैल गया है.

विभाग में पीएचडी के लिए कुल 125 सीटें खाली हैं, जबकि 150 जेआरएफ योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है. दूसरी ओर, यूजीसी नियमों के मुताबिक 500 से अधिक नेट और 'ओनली फॉर पीएचडी' योग्य अभ्यर्थी भी प्रवेश के पात्र हैं. ऐसे में चयन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं.

विभागाध्यक्ष ने दिया पुराने नियम लागू करने का का आश्वासन

अभाविप ने मांग रखी कि पहले की तरह इस बार भी जेआरएफ के साथ-साथ नेट और 'ओनली फॉर पीएचडी' अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में उचित और अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए. परिषद का कहना है कि इससे सभी योग्य छात्रों को समान अवसर मिल सकेगा और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहेगी.

दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई के मंत्री अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार तुरंत बंद होना चाहिए और सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए. प्रदर्शन के बाद अभाविप कार्यकर्ताओं ने विभागाध्यक्ष सुधा सिंह को ज्ञापन सौंपा. विभागाध्यक्ष ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि प्रवेश प्रक्रिया को पूर्व नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा. इस आश्वासन के बाद फिलहाल छात्रों में राहत का माहौल देखा गया.

नियमों के खिलाफ प्रक्रिया पर गंभीर आरोप

अभाविप दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अभिनव चौधरी ने कहा कि हिंदी विभाग की मौजूदा प्रवेश प्रक्रिया न केवल यूजीसी के मानकों के खिलाफ है, बल्कि यह हजारों योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का भी उल्लंघन करती है. छात्र संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित नहीं किए गए, तो छात्रहित में आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा.

और पढ़ें
Published at : 07 Apr 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
DU News DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: DU में PhD एडमिशन को लेकर हिंदी विभाग घिरा, JRF तक सीमित प्रक्रिया पर ABVP का प्रदर्शन
DU में PhD एडमिशन को लेकर हिंदी विभाग घिरा, JRF तक सीमित प्रक्रिया पर ABVP का प्रदर्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदारों पर बढ़ेगा बोझ? कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने DDA की नई नीति पर उठाए सवाल
दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदारों पर बढ़ेगा बोझ? कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने DDA की नई नीति पर उठाए सवाल
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में सुबह से काले बादलों का डेरा, कई इलाकों में बारिश, आंधी-तूफान और झमाझम बरसात का अलर्ट
दिल्ली में सुबह से काले बादलों का डेरा, कई इलाकों में बारिश, आंधी-तूफान और झमाझम बरसात का अलर्ट
दिल्ली NCR
'जोरदार धमाके की आवाज सुनी और...', चश्मदीद ने बताया कैसे दिल्ली विधानसभा में घुस गई कार?
'जोरदार धमाके की आवाज सुनी और...', चश्मदीद ने बताया कैसे दिल्ली विधानसभा में घुस गई कार?
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bengal Voter List: बंगाल चुनाव से पहले 90 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया डाटा
बंगाल चुनाव से पहले 90 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया डाटा
हिमाचल प्रदेश
Chamba Bridge Collapse: 80 साल के इंतजार का नतीजा निकला 0, लैंडस्लाइड में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन सिंयुर पुल
चंबा: 80 साल के इंतजार का नतीजा निकला 0, लैंडस्लाइड में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन सिंयुर पुल
इंडिया
LPG Crisis: ईरान युद्ध के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, अब मिलेंगे डबल सिलेंडर, जानें किन्हें होगा फायदा?
LPG Crisis: ईरान युद्ध के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, अब मिलेंगे डबल सिलेंडर, जानें किन्हें होगा फायदा?
बॉलीवुड
'4 घंटे तक बिना हिले...', रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को लेकर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने कर दी ऐसी पोस्ट
'4 घंटे तक बिना हिले...', रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को लेकर अनुष्का-विराट ने कर दी ऐसी पोस्ट
आईपीएल 2026
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
विश्व
होर्मुज पर ईरान ने दिखाई US को आंख, सीजफायर के लिए दे दी 10 डिमांड की तगड़ी लिस्ट, ट्रंप हुए राजी?
होर्मुज पर ईरान ने दिखाई US को आंख, सीजफायर के लिए दे दी 10 डिमांड की तगड़ी लिस्ट, ट्रंप हुए राजी?
एग्रीकल्चर
सरकार को सीधे भूसा कैसे बेच सकते हैं किसान? यूपी में 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही खरीद
सरकार को सीधे भूसा कैसे बेच सकते हैं किसान? यूपी में 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही खरीद
नौकरी
केंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन
केंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget