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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: मालिक से नाराज ड्राइवर बना ‘लुटेरा’, बेटे के साथ मिलकर रची 18 लाख की साजिश, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Delhi News: मालिक से नाराज ड्राइवर बना ‘लुटेरा’, बेटे के साथ मिलकर रची 18 लाख की साजिश, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस ने लूटकांड मामले को महज कुछ घंटों में पर्दाफाश कर दिया. जिसमें 18 लाख रुपये की लूट की कहानी ड्राइवर ने खुद ही रची थी और बाद में 17.75 लाख रुपये बरामद कर लिए गए.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 May 2026 10:42 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने एक कथित लूटकांड का खुलासा करते हुए चौंकाने वाला सच सामने लाया है. बवाना इलाके में करीब 18 लाख रुपये की लूट की कहानी दरअसल ड्राइवर ने खुद ही रची थी. पुलिस ने महज कुछ घंटों में मामले का पर्दाफाश कर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और 17.75 लाख रुपये बरामद कर लिए.

कार का शीशा पत्थर से तोड़कर हुए थे फरार 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 मई को बवाना के सेक्टर-2 गोल चक्कर के पास लूट की सूचना मिली थी.ड्राइवर नरेश ने बताया कि वह अपने मालिक की काली इनोवा कार में करीब 18 लाख रुपये लेकर जा रहा था. इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाशों ने कार का शीशा पत्थर से तोड़कर नकदी लूट ली और फरार हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत जांच में जुट गई.

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सीसीटीवी जांच में हुआ अहम खुलासा 

दिल्ली पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी जांच की गई. जांच में पुलिस को कई बातें संदिग्ध लगीं. फुटेज में कार संदिग्ध तरीके से धीरे होती दिखी, लेकिन पीछे कोई बाइक सवार नजर नहीं आया. इससे पुलिस का शक ड्राइवर नरेश पर गहरा गया. पूछताछ में पहले नरेश पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन मोबाइल की तकनीकी जांच में पता चला कि घटना से ठीक पहले उसकी अपने बेटे भरत से बात हुई थी. सख्ती से पूछताछ करने पर नरेश टूट गया और उसने पूरी साजिश कबूल कर ली.

पुलिस की जांच में वारदात से जुड़ा सच आया सामने 

जांच में सामने आया कि नरेश अपने मालिक से नाराज था और इसी वजह से उसने पैसे हड़पने की योजना बनाई. उसने रकम लेकर अपने बेटे भरत को बुलाया, नकदी उसे सौंप दी और फिर खुद ही कार का शीशा तोड़कर लूट की झूठी कहानी बना दी. बाद में पुलिस को फोन कर फर्जी शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर भरत को सदर बाजार के पास से पकड़ लिया. उसके कब्जे से 17.75 लाख रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई.

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Published at : 13 May 2026 10:42 AM (IST)
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