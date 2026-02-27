एक्सप्लोरर
Delhi News: दिल्ली में आज से दौड़ेगी डबल डेकर बस, CM रेखा गुप्ता दिखाएंगी हरी झंडी
Delhi News In Hindi: आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी. इस बस को विजय चौक से फ्लैग ऑफ किया जाएगा. जिससे यात्रियों को एक नया और खास सफर का अनुभव मिलेगा.
दिल्ली में आज (27 फरवरी) से सड़कों पर डबल डेकर बस दौड़ती नजर आएगी. आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी. जानकारी के मुताबिक, बस को विजय चौक से फ्लैग ऑफ किया जाएगा. राजधानी में आज से डबल डेकर बस सेवा की औपचारिक शुरुआत हो रही है, जिससे यात्रियों को एक नया और खास सफर का अनुभव मिलेगा. अब दिल्ली की सड़कों पर डबल डेकर बस का नजारा भी देखने को मिलेगा, जो शहर की व्यवस्था में एक नया योगदान देगा.
