क्या दिवाली पर दिल्ली में फूटेंगे पटाखे? CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'लोगों की भावनाओं और...'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बताया कि उनकी सरकार दिवाली पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत मांगेगी. वे सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश करेंगी. उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट को लिखित में अपना पक्ष रखेगी. सभी सरकारी नियमों और पर्यावरण मानकों का पालन करने वाले सुरक्षित पटाखों की अनुमति मांगेगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने जोर दिया कि यह कदम लोगों की भावनाओं और पर्यावरण की रक्षा के बीच तालमेल बिठाएगा. इससे त्योहार खुशी से मनाए जा सकेंगे और जिम्मेदारी भी निभाई जा सकेगी. उन्होंने कहा कि दिवाली भारत की सांस्कृतिक धरोहर का बड़ा हिस्सा है. त्योहारों के समय करोड़ों दिल्लीवालों की भावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार कोर्ट से हरे पटाखों की छूट मांगेगी.

दिल्लीवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह निवेदन करेगी कि इस दीपावली पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए।



सरकार का मानना है कि जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण, दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।… pic.twitter.com/JsATbSb1ey — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 6, 2025

पर्यावरण के अनुकूल उत्सवों को देगी बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की प्रदूषण रोकने और पर्यावरण बचाने की दृढ़ नीयत दोहराई. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को लागू करने में पूरा सहयोग का वादा किया. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा. ये पटाखे मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा बनाए गए हों और सक्षम अधिकारियों से मंजूर हों. सरकार जनता की सुरक्षा के नियमों का पालन कर पर्यावरण के अनुकूल उत्सवों को बढ़ावा देगी.

बैन पटाखा जब्त

रविवार (5 अक्टूबर) को एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस महीने दिवाली से ठीक पहले राजधानी में कई छापों में 1700 किलो से अधिक बैन पटाखे जब्त किए. साथ ही सात लोगों को गिरफ्तार भी किया. पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि अपराध शाखा ने द्वारका, रोहिणी, उत्तम नगर, शास्त्री नगर, मुकुंदपुर और शाहदरा में ये कार्रवाइयां कीं.

उन्होंने कहा कि ये अभियान सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेशों पर आधारित हैं. ये आदेश वायु प्रदूषण रोकने और जनता की सुरक्षा के लिए पटाखों की स्टोरेज व बिक्री पर रोक लगाने के हैं. दिल्ली की हवा अक्टूबर से लेकर सारी सर्दी खराब बनी रहती है.