दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को पेटीएम और फोनपे का कर्मचारी बताकर दुकानदारों को अपना शिकार बना रहा था. आरोपी लोगों का भरोसा जीतकर उनके मोबाइल से पैसे उड़ा देता था.

साइबर ठग दुकानदारों को बनाते थे अपना निशाना

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब न्यू अशोक नगर निवासी रिशिपाल सिंह ने शिकायत दी. उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को एक युवक उनकी दुकान पर आया और खुद को पेटीएम और फोनपे का कर्मचारी बताया. उसने कहा कि उनकी पेमेंट साउंड बॉक्स मशीन खराब है और उसे चेक करना है. बातों में फंसाकर आरोपी ने उनका मोबाइल अपने पास ले लिया उसमें से सिम निकाल ली और उसी के जरिए उनके बैंक खाते से करीब 13,500 रुपये उड़ा लिए.

दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के मदद से की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बैंक ट्रांजैक्शन और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे मुरादनगर, गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सन्नी कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि वह पहले फोनपे में काम कर चुका है. जिससे उसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की अच्छी जानकारी थी. इसी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर वह लोगों को ठग रहा था.

कैसे करता था ठगी?

आरोपी खासतौर पर छोटे दुकानदारों को निशाना बनाता था. वह खुद को कंपनी का कर्मचारी बताकर दुकान पर जाता, मशीन खराब होने का बहाना बनाता और मोबाइल लेकर सिम निकाल देता. इसके बाद उसी सिम के जरिए बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग कर पैसे निकाल लेता था.

पुलिस ने क्या बरामद किया?

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, तीन चेकबुक, कई एटीएम कार्ड और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि वह इसी तरह के कई और मामलों में शामिल रहा है.